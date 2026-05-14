中村倫也【王者】、神木隆之介【天才】、ムロツヨシ【怪物】 映画『君のクイズ』キャラPV解禁
映画『君のクイズ』（5月15日公開）より、中村倫也、神木隆之介、ムロツヨシが演じるキャラクターPV3種が解禁された。
【動画】記事内で紹介しているキャラPV3本
原作は、『ゲームの王国』で第31回山本周五郎賞、『地図と拳』で第168回直木賞を受賞した小川哲による同名小説。賞金1000万円を懸けた生放送クイズ番組の決勝戦を舞台に、“0文字解答”の真相を巡る物語が展開する。
“クイズ”という身近な題材を扱いながら、「なぜ彼は問題を1文字も聞かずに正解できたのか？」という謎を軸に、知的興奮あふれるミステリーとして高い評価を獲得。2023年本屋大賞にノミネートされ、第76回日本推理作家協会賞も受賞した話題作を実写映画化した。
中村が演じるのは、“人生をクイズに捧げた男”と呼ばれるクイズ界の絶対王者・三島玲央。解禁されたPVでは、「クイズに魔法なんてありません」と言い放つ姿が映し出され、豊富なクイズ知識と論理的思考を武器に戦う“王者”としての存在感を放っている。
一方、神木演じる本庄絆は、“世界を頭の中に保存した男”と称される天才クイズプレイヤー。問題が読み上げられる前に正解する“0文字解答”を成し遂げた張本人であり、「僕は魔法を使うことにしたんです」という意味深なせりふが収められている。
さらにムロが演じるのは、視聴率のためなら手段を選ばないテレビプロデューサー・坂田泰彦。不敵な笑みを浮かべながら、どこか危険な空気を漂わせる“テレビ界の怪物”として登場する。
今回のキャラクターPVには初解禁映像も多数含まれており、それぞれのキャラクター性だけでなく、俳優陣の演技の凄みも凝縮された内容となっている。
【動画】記事内で紹介しているキャラPV3本
原作は、『ゲームの王国』で第31回山本周五郎賞、『地図と拳』で第168回直木賞を受賞した小川哲による同名小説。賞金1000万円を懸けた生放送クイズ番組の決勝戦を舞台に、“0文字解答”の真相を巡る物語が展開する。
“クイズ”という身近な題材を扱いながら、「なぜ彼は問題を1文字も聞かずに正解できたのか？」という謎を軸に、知的興奮あふれるミステリーとして高い評価を獲得。2023年本屋大賞にノミネートされ、第76回日本推理作家協会賞も受賞した話題作を実写映画化した。
一方、神木演じる本庄絆は、“世界を頭の中に保存した男”と称される天才クイズプレイヤー。問題が読み上げられる前に正解する“0文字解答”を成し遂げた張本人であり、「僕は魔法を使うことにしたんです」という意味深なせりふが収められている。
さらにムロが演じるのは、視聴率のためなら手段を選ばないテレビプロデューサー・坂田泰彦。不敵な笑みを浮かべながら、どこか危険な空気を漂わせる“テレビ界の怪物”として登場する。
今回のキャラクターPVには初解禁映像も多数含まれており、それぞれのキャラクター性だけでなく、俳優陣の演技の凄みも凝縮された内容となっている。