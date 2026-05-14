H&Y Filters JAPAN（株式会社レイクプラッツ）は、ねじ込みとマグネット両方の取り付け方法が選べるCPLフィルターに新サイズを追加。112mm径を5月11日（月）に発売した。

「EVO-Series MRC Slim Natural CPLフィルター Kit」の新サイズ。67～95mmの各サイズに加え、「RF100-300mm F2.8 L IS USM」などで使用できる112mm径がラインアップされた。

「NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S」の付属フードにも取り付けられるほか、「FE 14mm F1.8 GM」にも専用アダプター経由で装着できる。

自然な色再現を重視した偏光度99%の偏光膜を採用。青空や水面の反射を抑えながら、桜や雪景色など繊細な色味を自然な色で再現するという。

また、低反射ナノコーティングにより、逆光時のフレアやゴーストの発生も低減する。

帯電防止・防汚・撥水・傷防止コートが施されている。

67mm：1万5,300円 72mm：1万6,200円 77mm：1万7,100円 82mm：1万8,000円 86mm：1万9,700円 95mm：2万1,700円 112mm：2万6,900円（新製品）