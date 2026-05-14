約3年半ぶりに復活したインサイトは3000台限定販売

2026年4月17日、ホンダは新型EV（電気自動車）「INSIGHT（インサイト）」を発売しました。



その後のユーザーの反響など、首都圏のホンダディーラーに問い合わせてみました。

1999年9月、インサイト（初代）がデビューしました。初代インサイトは、先進のスタイリングと2シーターパーソナル空間の具現化、そして「パワーユニットの高効率化」「空力性能の追求」「車体の軽量化」の3つの技術テーマを柱として開発されました。

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主な動力はエンジンでありながら、モーターを補助動力として力強い加速と低燃費を両立させた、ホンダ独自のハイブリッドシステム「ホンダIMAシステム」を搭載した意欲作です。

初代インサイトは、当時、量産ガソリン車における世界最高の超低燃費35km／Lを実現したパーソナルハイブリッドカーとして注目されました。

そして2009年2月に2代目へとフルモデルチェンジされます。2代目は、「新時代コンパクトスタンダード」をコンセプトに、5ナンバー＆5ドアハッチバックモデルとして生まれ変わります。車両本体価格が200万円前後と比較的安価に抑えたことも、2代目インサイトが重視したポイントです。

余談ですが、そのわずか3ヶ月後に、今でもかなりの頻度で見かけるトヨタ「プリウス」（3代目）がフルモデルチェンジしたのです。

そして2018年12月には3代目へとフルモデルチェンジ。すべてにおいて「シンプルで時代に流されない、本質的な魅力を備えたクルマ」を目指し、開発されたミドルセダンとして新たなスタートを切ることとなるのです。

デビューから6年後、2022年12月に販売終了となり、インサイトの歴史にいったん幕が下ろされます。

それから約3年半後、4代目となる新型インサイトがデビューすることとなるのです。

新型インサイトは、「OUTSTANDING IMPACT（アウトスタンディング インパクト）」をキーワードに、「存在感際立つ、個性派EV」をグランドコンセプトとして掲げ、存在感を放つ、際立つ個性と圧倒的な心地よさを持つ「個性派EV」を目指して開発されています。

3ドアハッチバック、4ドアセダンを経て、新型では5ドアクロスオーバーSUVとなり、さらには歴代初のバッテリー電気自動車（BEV）へと進化したのです。

外観は、クロスオーバーSUVらしい個性的なボディとシャープなデザインにより、カタマリを前方へ押し出す様な突進感を与え、未来感のある造形を表現しています。

内装については、包み込むような造形と、空間全体の繋がりを意識したラウンドデザインを追求しています。

上質なソフトパッド素材や、インパネやドアの造形に沿ってLEDアンビエントランプを採用し、どの位置に座っても心地よく、上質で一体感のある空間を目指しています。

さらに、エアコン作動時に6種類の香りが選べるアロマディフューザー機能や、12個のスピーカーを備えた「BOSEプレミアムサウンドシステム」も搭載しています。

パワートレインには、204馬力・310Nmを発揮する高出力・高トルクのコンパクトなドライブユニットと、195Ahの大容量薄型バッテリーを搭載しています。駆動方式はFF（前輪駆動）で、航続距離はWLTCモードで535kmを達成。急速充電を利用すれば約40分で80％までの充電が可能です。

走行性能は、操作に対して素直に応える操縦性と、上質な乗り味が追求しており、走行シーンに合わせて「NORMAL」「SPORT」「ECON」「SNOW」の4つのドライブモードが選択可能です。

さらに、最大1500Wの電力を取り出せる外部給電機能も備えており、アウトドアシーンでの活用も想定されています。

安全面では、先進の安全運転支援機能「Honda SENSING」を標準装備しています。

衝突軽減ブレーキ（CMBS）をはじめ、渋滞追従機能付アダプティブクルーズコントロール（ACC）や、駐車をサポートする「Hondaパーキングパイロット」など、多彩な機能が盛り込まれています。

ボディサイズは全長4785mm×全幅1840mm×全高1570mm、ホイールベース2735mmです。

車両本体価格は550万円（消費税込み）、3000台の限定販売となります。

また、新車販売オンラインストア「Honda ON」専用としてホワイト内装を設定した「Honda ON Limited Edition」を、数量限定で販売します（ダイヤモンドダスト・パール、クリスタルブラック・パールのみ）。

このモデルのユーザーの反響について、4月下旬に首都圏のホンダディーラーに問い合わせてみました。

「『どのディーラーに行けば展示車があるのか教えて欲しい』または『国の補助金は受けられるのか』といったお問い合わせをいただいております。

展示車をご用意している店舗もありますし、令和7年度補正予算の場合（自家用CEV補助金として）130万円、地方自治体の補助金が、東京都の場合ですと50万円受けられる可能性があります。

…が、申請総額が予算額の上限に達し次第、受付終了となります。

地方自治体の補助金は各地域によって異なるため、事前にご確認いただければ幸いです」

他のホンダディーラーにも問い合わせてみました。

「『昔、インサイトに乗っていたので（買うかどうかは別にして）実車を見てみたい』といったお問い合わせをいただいております。

『SUVであること』を好意的に受け止めてくださっているお客様と、『実車を見てみないと何とも……』というお客様とで分かれていますね。

展示車をご用意している店舗があるため、事前にご確認のうえ、実車をご覧になってみてください」

インサイトが、ハッチバックタイプのセダンではなく、SUVとなったことに抵抗があるユーザーも一部ではいるようです。

しかし、百聞は一見にしかず、です。実車を見てみないことには「自分の好みかどうか」は分かりません。

デザインは近年のホンダ車らしさを感じるだけに、「好みかどうかの答え合わせ」をぜひ自身の目で確かめてみてください。