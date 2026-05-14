昨年は即完売！ミスドの幻の人気商品「もっちゅりん」が1年ぶりに大復活　新味「いちご」も登場

株式会社ダスキンが運営するミスタードーナツが、2025年の発売時に即完売となるほど話題を呼んだ「もっちゅりん」全3種を、6月3日より期間限定で再販することを発表しました。

また、今年は確実に購入できるよう、店頭販売に先駆けて5月14日より「ミスドネットオーダー」での事前予約が開始されます。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 独特の“もっちゅり食感”で昨年話題をさらった大ヒット商品

「もっちゅりん」は、昨年ミスタードーナツの55周年を記念して初登場したドーナツ。手に取った時の独特のやわらかさと、ひとくち食べた瞬間の弾力感・やわらかさが同時に楽しめるこだわりの“もっちゅり食感”が最大の特徴となっています。

昨年6月の発売時にはあまりの人気に即座に完売してしまい、商品に出会えなかったファンも続出したという伝説的なドーナツが、1年ぶりの帰還を果たしました。

■ 「あずき」等に代わり、甘酸っぱい新味「いちご」が仲間入り

今年のラインナップは全3種。昨年の「あずき」と「黒糖＆わらびもち」が外れた代わりに、新フレーバーの「もっちゅりんいちご」が新たに仲間入りを果たしました。

きなこシュガーでシンプルに仕上げ、生地の食感をじっくり味わえる王道の「もっちゅりんきなこ」（テイクアウト216円／イートイン220円）と、みたらしフィリングによる甘さとしょっぱさの絶妙なバランスがクセになる「もっちゅりんみたらし」（テイクアウト226円／イートイン231円）は昨年に引き続き登場します。

そして大注目の新味「もっちゅりんいちご」（テイクアウト237円／イートイン242円）は、生地にいちごフィリングを詰め、いちごシュガーをトッピングした上にホイップクリームといちごフィリングを絞った、甘酸っぱい味わいが堪能できる一品に仕上がっているそうです。

■ 争奪戦必至？今年はネットオーダーで早めの事前予約を

昨年の「買えなかった」という反響を受け、今年はより多くの人に届くよう、5月14日午前7時からミスドネットオーダーでの事前予約がいち早く開始されます。

販売期間は「きなこ」と「みたらし」が8月中旬まで、「いちご」が6月下旬までとなっており、いずれも順次販売終了予定。商品はキッチンで生まれたキャラクター「もっちゅりん」がデザインされた専用トレイに入れて提供されます。

さらに公式発表によれば、今回は第2弾の発売も予定されているとのことで、今後の展開にも大きな注目が集まります。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026051401.html