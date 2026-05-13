インナージャーニーが、5月20日に発売するメジャーデビューシングル「Toi toi toi !」のジャケット写真を公開した。あわせて、各SNSにてミュージックビデオのティザー映像も解禁された。

今作は、「うまくいくよ！」という幸運を祈るドイツ語のおまじないの言葉に着想を得て、カモシタが書き下ろしたエネルギッシュなロックナンバーだという。ジャケット写真は、画家／イラストレーター・ルソー太郎の作品が手がけており、オリジナルのけものや天使を描いているルソーが、楽曲のイメージからアイディアを膨らませて描き下ろしたファンタジーないきものが描かれている。

ジャケット写真

また、MVのティザー映像は、明るい日差しに包まれた草原の中で演奏するインナージャーニーと、気持ちよさそうに駆け回る子供たちの姿が映し出されている。なお、本編の公開は5月20日20時なので、ぜひチェックしていただきたい。

https://www.youtube.com/shorts/ANTKUBqEEPs

https://youtu.be/aLbpF53C5JM

さらに、8月6日には東京・Shibuya Milkywayにて＜インナージャーニー Pre.「Message in a Bottle」＞を開催する。ゲストには彼らが敬愛するCzecho No Republic を迎えた2マンライブとなる。イベントについてカモシタは、以下のようにコメントしている。

◆ ◆ ◆

◾️カモシタ コメント

海も宇宙も時空も漂うボトルメッセージのように、過去や未来の自分と出会うため、そしてまだ見ぬあなたと出会い音楽の中に新しい居場所を作りたいと思い、このライブを開催します。

ゲストのCzecho No Republicは中学のときから大好きなバンドです。

素敵な夜になるはず、ぜひお待ちしています。

◆ ◆ ◆

チケットは現在、プレイガイドにて発売中だ。また、シングル「Toi toi toi !」は各音楽配信サービスにて配信予約がスタートしているので、あわせてチェックしてほしい。

◾️メジャーデビューシングル「Toi toi toi !」

2026年5月20日（水）リリース

Pre-add / Pre-save：https://innerjourney.lnk.to/toitoitoi ▼タイアップ情報

関西テレビ「旬感LIVE とれたてっ！」4月クールエンディングテーマ

https://www.ktv.jp/toretate/

KTV放送日時：月〜金 午後1：50〜3：45（生放送）

放送期間：4月クール 4/13(月)〜6/26(金)

◾️＜インナージャーニーPre.「Message in a Bottle」＞

2026年8月6日（木） 東京・Shibuya Milkyway

ゲスト：Czecho No Republic

開場：18:30 開演：19:00

チケットURL：https://eplus.jp/sf/detail/4531730001-P0030001P021001