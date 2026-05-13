ＮＨＫ Ｅテレの人気子供番組「みいつけた！」（月〜金曜・午前７時半）で「サボさん」役を演じる俳優の佐藤貴史が１３日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「サバンナ」の高橋茂雄と共演する番組への思いを明かした。

高橋は番組で人気キャラクター「コッシー」の声優を務めている。佐藤は高橋の出演継続を伝えるネットニュースを引用し、「見てくれているみんなが、安心して笑える時間を届けられるように、これからもがんばります」とつづった。

高橋を巡っては２００９年Ｒ−１グランプリ王者のお笑い芸人・中山功太が今月５日に配信されたＡＢＥＭＡの番組「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」で中山が「１０年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」と告発。１１日、高橋は中山が告発した先輩が自身であったことを認めて謝罪した。相方の八木真澄が仲介し話し合いを行い、２人は和解。中山は１２日にＸで長文を投稿し「僕が番組内で言った『いじめられていた』という表現は完全に不適切でした。申し訳ありません。謝罪して撤回させて下さい」と改めて謝罪した。