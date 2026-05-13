◎ソフトバンク・上沢は、自主トレで指導した藤原のプロ初登板を前に「球団のアプリから見ます。リアルで見るより映像で見る方が見やすいです」。確かにその通りかもしれません。

◎DeNA・相川監督は、捕手の九鬼の特徴を聞かれると「めっちゃ足速いんだよ。全く速そうに見えないでしょ？走り方も決して格好良くないんだけど、走塁のスピードはチームトップクラスだから」。ファンの皆さんもぜひ注目してみてください。

◎バント練習をしていた選手がふと目についたDeNA・河田外野守備走塁コーチは「ミギアシ、キープ、ロー！ユーノー？OK？」と英語で助言。外国人選手と思いきや、度会になぜ日本語で話しかけないんですか？

◎ソフトバンク・上茶谷は練習前の円陣で、DeNA時代に同僚だった山本祐の野球に対する情熱を力説。「チームの力になると自信を持って迎え入れました」。フロントさながらの発言にナインは爆笑でした。

◎敦賀気比出身の巨人・内海投手コーチは福井での思い出を聞かれると「雪ですね。（出身の）京都はあまり降らないんで」と即答。誰も予想していないまさかの返答でした。