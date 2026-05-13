ゲーム機「Nintendo Switch2」 （C）Nintendo

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　任天堂サポート公式Xにて13日、ゲーム機『Nintendo Switch 2』『Nintendo Switch有機ELモデル）』で、画面に貼られている「飛散防止フィルム」について「絶対にはがさないでください」と呼びかけた。

【写真】絶対にしないで！公開された『Switch2』使用方法の注意点

　『Switch2』のバッテリー劣化遅らせる方法など、定期的に本体の仕様について説明しているが、今回は「Nintendo Switch 2Nintendo Switch有機ELモデル）の画面には、ディスプレイが破損したときに破片が飛散することを防ぐため、最初から「飛散防止フィルム」を貼付しています」と報告。

　続けて「無理にはがすと元に戻すことができませんので、このフィルムは絶対にはがさないでください」と注意しながら、「画面をキズや汚れから保護したい場合は、画面保護シート（別売）をご用意いただき、「飛散防止フィルム」の上から貼ってください」と呼びかけた。

　先日、任天堂はSwitch 2本体およびSwitchの値上げを25日より実施することを発表しており、その影響もあり現在は値上げ前に購入する人が増えている。初めてSwitch 2に触れる人も増えていることから、今回の呼びかけにネット上では「購入者が多いと出そうなアナウンス」「飛散防止フィルムの上に強化フィルム貼るってことね」「これ知らずに剥がしちゃう人絶対いるやん…公式がこんなに丁寧に注意してくれるのありがたい」「公式の説明をありがとう！」「購入する人が今、増えているだろうし、マジでありがたいと思う」などの声が出ている。