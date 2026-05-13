たっぷりのクリームで疲れを癒してもらおうと、全国各地からクリームを使ったスイーツが集まったイベントが、５月１３日から始まっています。



どんなスイーツが並んでいるのか取材してきました。



ふわっふわのクリームを使った真っ白なスイーツ。



ふんわりとしたクリームは、フレッシュチーズとクリームチーズが使われています。





ラズベリーの甘酸っぱいジュレとイチゴのチーズクリームなどが４層に分かれたスイーツや、マスカルポーネなどを使ったクリームがぎっしりと詰まった数量限定のスイーツ。これらが食べられるのが…（長南記者）「大丸札幌店ではクリームを使ったスイーツのイベントが開かれていて、各地からこだわりのスイーツが集まっています」日々忙しく過ごして疲れている人のためにと、大丸札幌店が初めて開催する、あまーいクリームを使ったスイーツのイベントです。

札幌市内をはじめとする道内の有名店や、東京から道内初出店となるスイーツ店に、福島県の売り切れ必至のご当地パン店など、全国各地からスイーツ店が一堂に集まりました。



こちらは注文を受けてから店でクリームを入れる、カスタードクリームたっぷりのシュークリーム。



（長南記者）「皮がさっくさくで中からクリームがあふれ出ます。濃厚です！」



会場にはクリーム好きの人たちが多く訪れていました。



（東京から来た人）「クリームのスイーツ！甘さをめっちゃ感じるから、ご褒美スイーツの感じ。疲れた時とかめっちゃおいしく感じません？」



（札幌市民）「制限しているけど好きです。自分へのご褒美というか」



（札幌市民）「カスタードクリームが好きです。やわらかくなる。心が」



イベントのきっかけは、生乳の生産量・日本一の北海道を応援したいとの思いがあったといいます。



（大丸札幌店 中尾泰輔さん）「北海道だからこそ生乳がおいしいし、それを使ったクリームはおいしいということがあると思うので、そのおいしさを味わっていただきたいと思います」



クリームたっぷりのこのイベントは６月２日まで開催されています。