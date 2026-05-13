クリームスイーツがずらり！「自分へのご褒美」生乳の生産量・日本一の北海道を応援 札幌市
たっぷりのクリームで疲れを癒してもらおうと、全国各地からクリームを使ったスイーツが集まったイベントが、５月１３日から始まっています。
どんなスイーツが並んでいるのか取材してきました。
ふわっふわのクリームを使った真っ白なスイーツ。
ふんわりとしたクリームは、フレッシュチーズとクリームチーズが使われています。
これらが食べられるのが…
（長南記者）「大丸札幌店ではクリームを使ったスイーツのイベントが開かれていて、各地からこだわりのスイーツが集まっています」
日々忙しく過ごして疲れている人のためにと、大丸札幌店が初めて開催する、あまーいクリームを使ったスイーツのイベントです。
札幌市内をはじめとする道内の有名店や、東京から道内初出店となるスイーツ店に、福島県の売り切れ必至のご当地パン店など、全国各地からスイーツ店が一堂に集まりました。
こちらは注文を受けてから店でクリームを入れる、カスタードクリームたっぷりのシュークリーム。
（長南記者）「皮がさっくさくで中からクリームがあふれ出ます。濃厚です！」
会場にはクリーム好きの人たちが多く訪れていました。
（東京から来た人）「クリームのスイーツ！甘さをめっちゃ感じるから、ご褒美スイーツの感じ。疲れた時とかめっちゃおいしく感じません？」
（札幌市民）「制限しているけど好きです。自分へのご褒美というか」
（札幌市民）「カスタードクリームが好きです。やわらかくなる。心が」
イベントのきっかけは、生乳の生産量・日本一の北海道を応援したいとの思いがあったといいます。
（大丸札幌店 中尾泰輔さん）「北海道だからこそ生乳がおいしいし、それを使ったクリームはおいしいということがあると思うので、そのおいしさを味わっていただきたいと思います」
クリームたっぷりのこのイベントは６月２日まで開催されています。