フリーアナウンサーでタレントの森香澄が、結婚相手に譲れない条件として「清潔感」を挙げ、過去の元カレ遍歴を明かす場面があった。

【映像】森香澄明かす元カレ遍歴

5月12日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第3話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

合わせて公開されたMCトーク延長戦では、サバンナ・高橋茂雄から「結婚相手にこれだけは譲れない、みたいなのありますか？」との質問がなされた。これに森は、「私は『清潔感』。風呂キャン（お風呂キャンセル）する人、本当に無理」と即答。続けて、「それを指摘したときに、『いやでも…』みたいな感じで反論される。価値観が合わないのはしょうがないと思うんですけど、合わせようという気がないのが結構しんどい」と、歩み寄る姿勢がないことへの不満を明かした。

それを受けて高橋が「過去にいたんですか？風呂キャンする男」と尋ねると、森は「いますいます！」と再び即答。「それを正当化しようとするんですよ。『入ることで俺はより体調が悪くなる』『朝に入ったほうが仕事の効率が上がる』みたいな理由をつけて入らない」と、過去にいた男性の面倒な言い訳を暴露した。

高橋が「ちょっとしたことでも、ズレってデカいですよね」と、結婚における生活習慣の価値観の重要性に深く共感すると、夏菜も「デカいと思うな」としみじみと口にしていた。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）