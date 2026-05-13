フォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）は登録していたプリンスオブウェールズＳ・Ｇ１（６月１７日、アスコット競馬場・芝１９９０メートル）には向かわない見込みであることが５月１３日、分かった。すでに北海道のノーザンファーム早来まで戻っている。矢作調教師が明らかにした。

もともと、今後は愛チャンピオンＳ・Ｇ１（９月１２日、レパーズタウン競馬場・芝２０００メートル）から凱旋門賞・Ｇ１（１０月４日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）へ向かうか、米国でジョッキークラブＧＣ（９月１８日、ベルモントパーク競馬場・ダート２０００メートル）からＢＣクラシック・Ｇ１（１０月３１日、キーンランド競馬場・ダート２０００メートル）へ向かう２択が本線であることが発表されている。

「ようやく、あちこちの競馬場から条件が届いているし、その中で色々と考えていくことになると思います」と矢作調教師は説明。今年限りでの現役引退は決まっており、集大成のラストシーズンへ、まずはしっかりと態勢を整えていく。