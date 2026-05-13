辻希美「夢が鏡の中の夢とチュー」次女・夢空（ゆめあ）ちゃんのキスショット公開「天使」「ずっと見てられる」の声
【モデルプレス＝2026/05/13】タレントの辻希美が5月12日、自身のInstagramを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんのキュートな姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】38歳5児のママタレ「天使」次女の鏡越しキスショット公開
辻は「夢が鏡の中の夢とチュー」とつづり、鏡に映る自分にキスをする夢空ちゃんの姿を投稿。鏡に手をついて不思議そうに自身の顔を覗き込んでいる様子と両手を鏡について鏡にキスしている微笑ましい姿を公開している。
この投稿には「可愛すぎる」「癒やされた」「仕草がたまらない」「ずっと見てられる」「ほっこりする」「天使みたい」「成長が楽しみ」などの反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】38歳5児のママタレ「天使」次女の鏡越しキスショット公開
◆辻希美、夢空ちゃんの鏡越しキスショット公開
辻は「夢が鏡の中の夢とチュー」とつづり、鏡に映る自分にキスをする夢空ちゃんの姿を投稿。鏡に手をついて不思議そうに自身の顔を覗き込んでいる様子と両手を鏡について鏡にキスしている微笑ましい姿を公開している。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる」「癒やされた」「仕草がたまらない」「ずっと見てられる」「ほっこりする」「天使みたい」「成長が楽しみ」などの反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】