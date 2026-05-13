【ゴンチャ】ぷるぷる×シャキシャキ”新食感 シャインマスカットづくしの『SHINEシャインマスカット』登場
ゴンチャは、シャインマスカットを使用した期間限定デザートティー「SHINEシャインマスカット」を、21日から国内全店で販売する。今年は新たにスパークリングティーが登場し、“ぷるぷる×シャキシャキ”の食感を楽しめるアロエ入りメニューとして展開。みずみずしい果実感と爽快感を打ち出した初夏向けラインナップとなる。
【写真】上品な香りと濃厚な甘み…『SHINEシャインマスカット』4種
「SHINEシャインマスカット」は、シャインマスカットの芳醇な香りと濃厚な甘みを、フルーティーな阿里山ウーロンと組み合わせたデザートティーシリーズ。2023年の初登場から4年目を迎える今回は、国産シャインマスカット果汁を使った“シャインマスカットゼリー”に加え、シャキシャキ食感のアロエを新たにトッピングし、より果実感のある味わいに仕上げた。
ベースとなる“シャインマスカットジュレソース”には、長野県産シャインマスカット果汁を使用。濃厚な甘みと香りを閉じ込め、さらにぶどう果肉を加えることでジューシーさを高めている。阿里山ウーロンのすっきりとした風味が、フルーツの甘さを引き立てるのも特徴だ。
ラインナップは全4種類。ミルクティーは、まろやかな味わいの中にシャインマスカットの上品な香りが広がる1杯。ティーエードはフレッシュ感を前面に打ち出し、爽やかな飲み口に仕上げた。ジェラッティーは、シャリッとなめらかなフローズン食感が特徴となる。
さらに今年は、シリーズ初となる「SHINEシャインマスカット スパークリングティー」が登場。シャインマスカット果汁のジュレソース、シャインマスカットゼリー、アロエ、阿里山ウーロンを合わせたLサイズ限定商品で、炭酸の爽快感と果実の香りが弾ける仕立てとなっている。
■商品概要 価格はすべて税込
・SHINEシャインマスカット ミルクティー（ICED／M）670円
・SHINEシャインマスカット ティーエード（ICED／M）670円
・SHINEシャインマスカット ジェラッティー（FROZEN／M）700円
・SHINEシャインマスカット スパークリングティー（ICED／L）760円
・シャインマスカット ゼリー トッピング100円
【写真】上品な香りと濃厚な甘み…『SHINEシャインマスカット』4種
「SHINEシャインマスカット」は、シャインマスカットの芳醇な香りと濃厚な甘みを、フルーティーな阿里山ウーロンと組み合わせたデザートティーシリーズ。2023年の初登場から4年目を迎える今回は、国産シャインマスカット果汁を使った“シャインマスカットゼリー”に加え、シャキシャキ食感のアロエを新たにトッピングし、より果実感のある味わいに仕上げた。
ラインナップは全4種類。ミルクティーは、まろやかな味わいの中にシャインマスカットの上品な香りが広がる1杯。ティーエードはフレッシュ感を前面に打ち出し、爽やかな飲み口に仕上げた。ジェラッティーは、シャリッとなめらかなフローズン食感が特徴となる。
さらに今年は、シリーズ初となる「SHINEシャインマスカット スパークリングティー」が登場。シャインマスカット果汁のジュレソース、シャインマスカットゼリー、アロエ、阿里山ウーロンを合わせたLサイズ限定商品で、炭酸の爽快感と果実の香りが弾ける仕立てとなっている。
■商品概要 価格はすべて税込
・SHINEシャインマスカット ミルクティー（ICED／M）670円
・SHINEシャインマスカット ティーエード（ICED／M）670円
・SHINEシャインマスカット ジェラッティー（FROZEN／M）700円
・SHINEシャインマスカット スパークリングティー（ICED／L）760円
・シャインマスカット ゼリー トッピング100円