大阪の大学内にタイパを極めた「ドン・キホーテ」出店 滞在時間「4秒」で買い物…“驚安”も予告【概要】
ドン・キホーテは、関西外国語大学（大阪府枚方市）中宮キャンパスの構内に「キャンパスドンキ関西外大店」を5月18日オープンする。
【画像】キャンパスドンキの利用イメージ 滞在時間「4秒」
「キャンパスドンキ」は、大学構内に出店し、商品を手に取りそのまま退店するだけで自動的にキャッシュレス決済が完了するドン・キホーテの無人小型店舗。大阪電気通信大学、桃山学院大学に続く3号店。NTTデータが提供する「Catch&Go」デジタル店舗運営サービスを導入している。
おにぎり、弁当、飲料、菓子等を中心に約300品がそろう。さらに、1、2号店のデータによると、「キャンパスドンキ」の最短滞在時間は「4秒」だという。学生・教職員ら向けに「タイパ」を極めた店舗となる。
このほか、飲料や菓子などから厳選した10商品を対象に人気投票を実施。上位3商品については、“驚安”価格にて割引販売を予定。学生との共創を推進するとともに、「コスパ」の面でも学生生活を応援する。
店内へは、majica（マジカ）アプリをかざして入店する。最大7人が同時に入れ、AIカメラが客の動線や姿勢、商品認識を行い、各棚板に設置された重量センサーで商品を判断する仕組み。購入金額の0.5%分のmajicaポイントが付与され、貯まったポイントは、既存のドン・キホーテなどで買い物時に1ポイント＝1円分として利用できる。
■店舗概要
名称：キャンパスドンキ関西外大店
営業時間：8:00〜20:00
定休日：日曜日 ※そのほか、大学一斉休業期間に準じる
※定休日、営業時間は予告なく変更する場合あり
所在地：大阪府枚方市中宮東之町16-1 関西外国語大学 中宮キャンパス7号館1F
開店日：2026年5月18日（月）
売場面積：19.08平米
商品構成：おにぎり、弁当、飲料、菓子等を中心に約300アイテム
決済方法：majicaのみ利用可 ※利用にはmajicaアプリ会員登録が必要
【画像】キャンパスドンキの利用イメージ 滞在時間「4秒」
「キャンパスドンキ」は、大学構内に出店し、商品を手に取りそのまま退店するだけで自動的にキャッシュレス決済が完了するドン・キホーテの無人小型店舗。大阪電気通信大学、桃山学院大学に続く3号店。NTTデータが提供する「Catch&Go」デジタル店舗運営サービスを導入している。
このほか、飲料や菓子などから厳選した10商品を対象に人気投票を実施。上位3商品については、“驚安”価格にて割引販売を予定。学生との共創を推進するとともに、「コスパ」の面でも学生生活を応援する。
店内へは、majica（マジカ）アプリをかざして入店する。最大7人が同時に入れ、AIカメラが客の動線や姿勢、商品認識を行い、各棚板に設置された重量センサーで商品を判断する仕組み。購入金額の0.5%分のmajicaポイントが付与され、貯まったポイントは、既存のドン・キホーテなどで買い物時に1ポイント＝1円分として利用できる。
■店舗概要
名称：キャンパスドンキ関西外大店
営業時間：8:00〜20:00
定休日：日曜日 ※そのほか、大学一斉休業期間に準じる
※定休日、営業時間は予告なく変更する場合あり
所在地：大阪府枚方市中宮東之町16-1 関西外国語大学 中宮キャンパス7号館1F
開店日：2026年5月18日（月）
売場面積：19.08平米
商品構成：おにぎり、弁当、飲料、菓子等を中心に約300アイテム
決済方法：majicaのみ利用可 ※利用にはmajicaアプリ会員登録が必要