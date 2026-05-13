「はしかんが香川に!?」橋本環奈、家族旅行ショットに反響！ 「2日で8軒は本気すぎる笑」「横顔かわいい」
俳優の橋本環奈さんは5月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。家族旅行ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】橋本環奈の家族旅行ショット
ファンからは「はしかんが香川に!?」「えーー！いつ来たんですか!?」「2日で8軒は本気すぎる笑」「めっちゃ気合い入ってる笑」「たぶん並んでたんやろなって考えたらなんかすごい」「横顔かわいい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】橋本環奈の家族旅行ショット
「えーー！いつ来たんですか!?」橋本さんは「先日、家族で香川&徳島旅行行きましたぁー 初の四国！」と報告し、4枚の写真を投稿。1、2枚目には讃岐うどんが写っていますが「２日間で８店舗いったよ。食べ過ぎ」と明かしています。また、3、4枚目には「真剣な顔でうどん食べてる私」を掲載。黙々とうどんを食べています。
3月には「韓国行ってました」3月25日の投稿では「実はドラマ撮影終わって、韓国行ってました」と報告していた橋本さん。俳優の妃海風（ひなみふう）さんとのツーショットを載せていますが「韓国アイドルメイク体験」に行ったようで、橋本さんの貴重な韓国風メイク姿を見ることができます。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)