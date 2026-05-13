「次にくるマンガ大賞 2026」本日より作品エントリーの受付開始！
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これからブレイクしそうなマンガって？ いまネットではどんなマンガが流行ってるの？ こんな疑問に答えるユーザー参加型のマンガ賞が今年も開催！
日本最大級のWebマンガサービス「ニコニコ漫画」（運営：株式会社ドワンゴ）と、KADOKAWAが共催する「次にくるマンガ大賞 2026」は、本日5月13日（水）より、作品エントリーの受付を開始しました。
今年で12回目となる「次にくるマンガ大賞」は、すべてのマンガファンによる推薦と投票を通して、“次にブレイクしそうなマンガ”を発掘し紹介することを目的に創設されたもの。マンガファンから広く「次にくる」と思うマンガを推薦（エントリー）してもらい、エントリーされた作品から次にくるマンガ大賞実行委員会で候補作品を選定（ノミネート）、ノミネートされた作品を対象に、改めて投票を受け付け、コミックス部門、Webマンガ部門の2部門で大賞を決定します。
作品エントリーや投票はすべて公式サイトから。興味のある方はぜひご参加ください！
■◆◆ 「次にくるマンガ大賞 2026」企画概要 ◆◆
■【エントリー方法】
受付期間：2026年5月13日（水）11時〜5月27日（水）11時
エントリー方法：「次にくるマンガ大賞 2026」公式サイトからエントリー
エントリー作品数：コミックス部門最大5作品まで ／ Webマンガ部門最大5作品まで
■【募集部門＆エントリー条件】
■コミックス部門
・2026年5月13日（水）時点で紙雑誌をメイン媒体として連載しているマンガ作品
・2026年5月13日（水）時点でシリーズ既刊が5巻以内の作品、もしくは連載開始日が2025年1月1日以降の作品
・二次創作作品（ファンコミックを含む）、R18作品は対象外
■Webマンガ部門
・2026年5月13日（水）時点でWebをメイン媒体として連載しているマンガ作品
・2026年5月13日（水）時点でシリーズ既刊が5巻以内の作品、もしくは連載開始日が2025年1月1日以降の作品
・二次創作作品（ファンコミックを含む）、R18作品は対象外
■【今後の予定】
2026年6月26日（金） ノミネート作品の発表・ユーザー投票開始
2026年7月13日（月） ユーザー投票締切
2026年9月16日（水） 結果発表（公式サイト）※予定
■【公式サイトURL】
https://tsugimanga.jp/
■◆◆ 「次にくるマンガ大賞 2025」受賞作品 ◆◆
エントリー作品数9,432件、投票数605,199票の中から見事ランクインしたのはこんな作品でした！
■◆◆コミックス部門◆◆
1位 『魔男のイチ』（西修・宇佐崎しろ/集英社）
2位 『COSMOS』（田村隆平/小学館）
3位 『超巡！超条先輩』（沼駿/集英社）
4位 『写らナイんです』（コノシマルカ/小学館）
5位 『平成敗残兵すみれちゃん』（里見U/講談社）
■◆◆Webマンガ部門◆◆
1位 『サンキューピッチ』（住吉九/集英社）
2位 『ケントゥリア』（暗森透/集英社）
3位 『お求めいただいた暴君陛下の悪女です』（天壱/STRAIGHT EDGE/SORAJIMA）
4位 『シバつき物件』（大森えす/集英社）
5位 『全部救ってやる』（常喜寝太郎/小学館）
■◆◆冷凍食品はニチレイ賞◆◆
『放課後帰宅びより』（松田舞/双葉社）
■◆◆U-NEXT賞（コミックス部門）◆◆
『極楽街』（佐乃夕斗/集英社）
■◆◆U-NEXT賞（Webマンガ部門）◆◆
『魔女と傭兵』（宮木真人・超法規的かえる・叶世べんち/講談社）
※ランキング、各受賞作品の詳細は公式サイト（https://tsugimanga.jp/）に掲載しています。
■●次にくるマンガ大賞実行委員会
■【主催】
株式会社KADOKAWA／株式会社ドワンゴ
■【特別協賛】
株式会社ニチレイフーズ
U-NEXT
ブックライブ
■【協賛】
ebookjapan／GANMA!／紀伊國屋書店Kinoppy／コミックグロウル／コミックシーモア／ソラジマTOON／DMMブックス／ピッコマ／BOOK☆WALKER／honto／まんが王国／ミクチャ／めちゃコミック／LINEマンガ／Reader Store／Renta!