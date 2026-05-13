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　これからブレイクしそうなマンガって？ いまネットではどんなマンガが流行ってるの？ こんな疑問に答えるユーザー参加型のマンガ賞が今年も開催！

　日本最大級のWebマンガサービス「ニコニコ漫画」（運営：株式会社ドワンゴ）と、KADOKAWAが共催する「次にくるマンガ大賞 2026」は、本日5月13日（水）より、作品エントリーの受付を開始しました。

　今年で12回目となる「次にくるマンガ大賞」は、すべてのマンガファンによる推薦と投票を通して、“次にブレイクしそうなマンガ”を発掘し紹介することを目的に創設されたもの。マンガファンから広く「次にくる」と思うマンガを推薦（エントリー）してもらい、エントリーされた作品から次にくるマンガ大賞実行委員会で候補作品を選定（ノミネート）、ノミネートされた作品を対象に、改めて投票を受け付け、コミックス部門、Webマンガ部門の2部門で大賞を決定します。

　また今回、結果発表となる生放送に出演できるアシスタントオーディションを開催予定。詳細はミクチャのイベントページをご参照ください。

　作品エントリーや投票はすべて公式サイトから。興味のある方はぜひご参加ください！

■◆◆ 「次にくるマンガ大賞 2026」企画概要 ◆◆

■【エントリー方法】

受付期間：2026年5月13日（水）11時〜5月27日（水）11時

エントリー方法：「次にくるマンガ大賞 2026」公式サイトからエントリー

エントリー作品数：コミックス部門最大5作品まで ／ Webマンガ部門最大5作品まで

■【募集部門＆エントリー条件】

■コミックス部門

・2026年5月13日（水）時点で紙雑誌をメイン媒体として連載しているマンガ作品

・2026年5月13日（水）時点でシリーズ既刊が5巻以内の作品、もしくは連載開始日が2025年1月1日以降の作品

・二次創作作品（ファンコミックを含む）、R18作品は対象外

■Webマンガ部門

・2026年5月13日（水）時点でWebをメイン媒体として連載しているマンガ作品

・2026年5月13日（水）時点でシリーズ既刊が5巻以内の作品、もしくは連載開始日が2025年1月1日以降の作品

・二次創作作品（ファンコミックを含む）、R18作品は対象外

■【今後の予定】

2026年6月26日（金） ノミネート作品の発表・ユーザー投票開始

2026年7月13日（月） ユーザー投票締切

2026年9月16日（水） 結果発表（公式サイト）※予定

■【公式サイトURL】

https://tsugimanga.jp/

■◆◆ 「次にくるマンガ大賞 2025」受賞作品 ◆◆

エントリー作品数9,432件、投票数605,199票の中から見事ランクインしたのはこんな作品でした！

■◆◆コミックス部門◆◆

1位 『魔男のイチ』（西修・宇佐崎しろ/集英社）

2位 『COSMOS』（田村隆平/小学館）

3位 『超巡！超条先輩』（沼駿/集英社）

4位 『写らナイんです』（コノシマルカ/小学館）

5位 『平成敗残兵すみれちゃん』（里見U/講談社）

『魔男のイチ』


『COSMOS』


『超巡！超条先輩』


『写らナイんです』


『平成敗残兵すみれちゃん』


　

■◆◆Webマンガ部門◆◆

1位 『サンキューピッチ』（住吉九/集英社）

2位 『ケントゥリア』（暗森透/集英社）

3位 『お求めいただいた暴君陛下の悪女です』（天壱/STRAIGHT EDGE/SORAJIMA）

4位 『シバつき物件』（大森えす/集英社）

5位 『全部救ってやる』（常喜寝太郎/小学館）

『サンキューピッチ』


『ケントゥリア』


『お求めいただいた暴君陛下の悪女です』


『シバつき物件』


『全部救ってやる』


　

■◆◆冷凍食品はニチレイ賞◆◆

『放課後帰宅びより』（松田舞/双葉社）

『放課後帰宅びより』


　

■◆◆U-NEXT賞（コミックス部門）◆◆

『極楽街』（佐乃夕斗/集英社）

『極楽街』


　

■◆◆U-NEXT賞（Webマンガ部門）◆◆

『魔女と傭兵』（宮木真人・超法規的かえる・叶世べんち/講談社）

『魔女と傭兵』


　

※ランキング、各受賞作品の詳細は公式サイト（https://tsugimanga.jp/）に掲載しています。

■●次にくるマンガ大賞実行委員会

■【主催】

株式会社KADOKAWA／株式会社ドワンゴ

■【特別協賛】

株式会社ニチレイフーズ

U-NEXT

ブックライブ

■【協賛】

ebookjapan／GANMA!／紀伊國屋書店Kinoppy／コミックグロウル／コミックシーモア／ソラジマTOON／DMMブックス／ピッコマ／BOOK☆WALKER／honto／まんが王国／ミクチャ／めちゃコミック／LINEマンガ／Reader Store／Renta!