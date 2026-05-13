【豪華プレゼントをゲット】「次にくるマンガ大賞2026」エントリー連動 プレゼントキャンペーン！
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KADOKAWAグループが主催するマンガ賞「次にくるマンガ大賞」のエントリー受付が今年もスタート！
「次にくるマンガ大賞」は、すべてのマンガファンによる推薦と投票を通して、“次にブレイクしそうなマンガ”を発掘し紹介することを目的に創設されたユーザー参加型のマンガ賞です。マンガファンから広く「次にくる」と思うマンガを推薦（エントリー）してもらい、エントリーされた作品から次にくるマンガ大賞実行委員会で候補作品を選定（ノミネート）、ノミネートされた作品を対象に、改めて投票を受け付け、コミックス部門、Webマンガ部門の2部門で大賞を決定します。
2025年は30名様分のプレゼントキャンペーンでしたが、ニチレイ本格炒め炒飯25周年ということで、25周年×2で、なんと今回は50名様分にアップデート。
「次にくるマンガ大賞2026」公式サイトで推しの作品をエントリーした後は、このプレゼントキャンペーンにも是非ご応募ください！
■【プレゼント賞品のご紹介】
ニチレイ本格炒め炒飯25周年記念セット 50名様
■セット内容
・本格炒め炒飯
・たっぷり卵のえび炒飯
・香ばし麺の五目あんかけ焼きそば
・特から
・今川焼あずきあん
【応募締め切り】
2026年5月27日（水）23時59分
【応募方法】
かならず注意事項をご確認いただき、ページ下方の応募フォームから必要事項を入力のうえ、ご応募ください。
【当選発表】
• 当選発表は賞品の発送・送信（2026年6月中旬予定）をもって代えさせていただきます（発送・送信先は日本国内に限ります）。
• 賞品はクール便でのお届けのため置き配・宅配ボックスは使用いただけません。また、賞味期限があるため再送には応じかねます。
【注意事項】
• 応募はおひとりにつき1回までとさせていただきます。
• 未成年者の場合は、保護者に承諾を得たうえでご応募ください。
• KADOKAWAグループの社員および関係者は応募できません。
• 機種依存文字の使用や、回線状態が悪い環境でのアクセスにより、正常にご応募を受け付けられない場合があります。
• 入力中、ブラウザの「前の画面へ戻る」操作を行うことで、正常に送信されない可能性があります。前の画面へ戻る場合は、かならずページ下段の「戻る」ボタンをご利用ください。
• 長時間入力操作を行わない場合、タイムアウトすることがあります。
• 入力漏れや誤入力がある場合、応募をお受けできません。
• 当選賞品を譲渡(転売、オークション出品含む) しないことが応募・当選の条件となります。譲渡が明らかになった場合、当選は取り消され賞品をお返しいただく場合があります。
• 送付先の入力ミスや長期不在・再配達の手配漏れにより賞品が返送された場合、再送には一切応じかねます。
• 応募に際しご提供いただいた個人情報につきましては、株式会社KADOKAWAのプライバシーポリシーの定めるところにより取り扱わせていただきます。
■◆◆ 「次にくるマンガ大賞 2026」企画概要 ◆◆
【エントリー方法】
受付期間：2026年5月13日（水）11時〜5月27日（水）11時まで
エントリー方法：「次にくるマンガ大賞 2026」公式サイトからエントリー
エントリー作品数：コミックス部門最大5作品まで ／ Webマンガ部門最大5作品まで
【募集部門＆エントリー条件】
・コミックス部門
−2026年5月13日時点でシリーズ既刊が5巻以内、もしくは連載開始日が2025年1月1日以降のマンガ作品
−ジャンルは不問
・Webマンガ部門
−2026年5月13日時点でWebをメイン媒体として連載しているマンガ作品
−ジャンルは不問。ただしオリジナル作品に限る（2次創作、成年指定作品は対象外）
−すでに書籍化されている場合、シリーズ既刊が5巻以内の作品に限る
【今後の予定】
2026年6月26日（金） ユーザー投票開始
2026年7月13日（月） ユーザー投票〆切
2026年9月16日（水） 結果発表（公式サイト）※予定
【公式サイトURL】
https://tsugimanga.jp/