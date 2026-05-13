北中米Ｗ杯（日本時間６月１２日開幕）の日本代表メンバー発表会見が、１５日に行われる。８大会連続８度目のＷ杯に臨む森保ジャパンのメンバー２６人が決定する。

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２２年カタール大会のメンバー発表会見では、チーム立ち上げから主軸として活躍していた大迫勇也、原口元気の実力者２人が落選したことが大きな話題となった。

契機となったのは、発表会見の２か月前に行われたドイツ遠征。前田大然を１トップに配置する布陣に好感触を得た指揮官は、前田と同じくスピードが武器の浅野拓磨を２番手として選出。３番手には、コスタリカ戦でのターンオーバーを見据えて上田綺世を選んだ。

森保一監督は「Ｗ杯でいろんな戦いを想定したなかで優先順位として、このメンバー選考になった」と説明。１次リーグで対戦するドイツ、スペインに対し、ボールを持たれる時間が長くなることを想定し、最前線にキープ力ではなく機動力を求めた。原口もドイツ遠征での【４―３―３】→【４―２―３―１】の布陣変更の煽りを受け、ポジションを失う形で落選。他に古橋亨梧、旗手怜央らも外れた。

森保監督が兼任で指揮を執った東京五輪世代から９人が選ばれ、オーバーエージだった３人（吉田麻也、酒井宏樹、遠藤航）を加えれば半数近く東京五輪メンバーという構図に。兼任監督のメリットを生かす形となった。メンバー発表時点での平均年齢は２７・８歳で過去２番目に高く、国内組は過去最少の６人だった。

また、メンバー発表翌日に中山雄太がアキレス腱を断裂して辞退となり、町野修斗を追加招集で選出。本大会ではＧＫシュミット・ダニエル、ＧＫ川島永嗣、ＭＦ柴崎岳、町野の４人が出場機会なしに終わった。

【カタール大会メンバー】

▼ＧＫ権田修一、シュミット・ダニエル、川島永嗣

▼ＤＦ吉田麻也、板倉滉、冨安健洋、谷口彰悟、酒井宏樹、山根視来、長友佑都、中山雄太（辞退）、伊藤洋輝

▼ＭＦ遠藤航、守田英正、田中碧、柴崎岳、伊東純也、堂安律、久保建英、鎌田大地、南野拓実、三笘薫、相馬勇紀

▼ＦＷ前田大然、浅野拓磨、上田綺世、町野修斗（追加招集）