ライカレンズ搭載デジカメ「LUMIX DC-L10」をPanasonicが発表、バッテリー込みで508gの小型カメラでGH7と同じ4/3インチ型裏面照射型センサーを搭載

ライカレンズ搭載デジカメ「LUMIX DC-L10」をPanasonicが発表、バッテリー込みで508gの小型カメラでGH7と同じ4/3インチ型裏面照射型センサーを搭載