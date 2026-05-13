「退団か！と思ったら…」「紛らわしすぎる」日本代表DFへのメッセージが“意味深”。バイエルン公式の投稿に注目が集まる
何気ない投稿が話題だ。
バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤洋輝が５月12日、27歳の誕生日を迎えた。それを祝い、同クラブが公式Xで「Wishing you many more years, Hiroki!（ヒロキ、これからもお元気で！）」とメッセージを送ったのだが、深読みするファンが殺到する事態となった。
というのも、伊藤は今夏に退団する可能性が浮上しており、去就が大きな注目を集めているからだ。別れのメッセージとして受け取ったようだ。
投稿には次のようなコメントが続々と寄せられている。
「退団か！と思ったら、誕生日祝いか...」
「放出かと思ったほんまビビった」
「一瞬、移籍が決まったのかと勘違いしてしまったよ」
「紛らわしすぎる」
「翻訳の関係かもしれないけど別れの挨拶みたいに見えるな」
「日本人は『さようなら、これからもお元気で』って受け取ってしまうよ」
「日本語って難しい」
日本代表DFはバイエルン２年目の今季、負傷離脱もありながら公式戦22試合に出場し、ブンデスリーガ連覇に貢献した。ただ、準レギュラー的な立ち位置で定位置確保には至っていない。残留か、移籍か。北中米ワールドカップも行なわれる今夏、一体どんな決断を下すのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「ヒロキ、これからもお元気で！」大きな注目を集めているバイエルン公式の投稿
バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤洋輝が５月12日、27歳の誕生日を迎えた。それを祝い、同クラブが公式Xで「Wishing you many more years, Hiroki!（ヒロキ、これからもお元気で！）」とメッセージを送ったのだが、深読みするファンが殺到する事態となった。
というのも、伊藤は今夏に退団する可能性が浮上しており、去就が大きな注目を集めているからだ。別れのメッセージとして受け取ったようだ。
投稿には次のようなコメントが続々と寄せられている。
「放出かと思ったほんまビビった」
「一瞬、移籍が決まったのかと勘違いしてしまったよ」
「紛らわしすぎる」
「翻訳の関係かもしれないけど別れの挨拶みたいに見えるな」
「日本人は『さようなら、これからもお元気で』って受け取ってしまうよ」
「日本語って難しい」
日本代表DFはバイエルン２年目の今季、負傷離脱もありながら公式戦22試合に出場し、ブンデスリーガ連覇に貢献した。ただ、準レギュラー的な立ち位置で定位置確保には至っていない。残留か、移籍か。北中米ワールドカップも行なわれる今夏、一体どんな決断を下すのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「ヒロキ、これからもお元気で！」大きな注目を集めているバイエルン公式の投稿