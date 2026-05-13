「退団か！と思ったら…」「紛らわしすぎる」日本代表DFへのメッセージが“意味深”。バイエルン公式の投稿に注目が集まる

「退団か！と思ったら…」「紛らわしすぎる」日本代表DFへのメッセージが“意味深”。バイエルン公式の投稿に注目が集まる