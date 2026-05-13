レザー&パラコードの「RICOH GR」向けスリムストラップ 小径ストラップホールに装着可能
パラシューター カメラストラップ スリム 60cm コードループ
株式会社オリエンタルホビーは、小型カメラへの装着を意識したWOTANCRAFTブランドのカメラストラップを5月11日（月）に発売した。直販サイトのほか、レモン社 新宿店が取り扱う。
WOTANCRAFTのレザークラフト技術とパラシュートコードを組み合わせたカメラストラップシリーズ。ベジタブルタンニングレザーと、高強度の「Atwood 550 パラコード」を使用する。
60cmのネックストラップと、22cmのリストストラップを用意。いずれも、WOTANCRAFTとして初めて、RICOH GRシリーズなどに採用されている小径のストラップホールに対応するコードループ方式を取り入れている。
60cmと22cmでカラーバリエーションは共通。
パラシューター カメラストラップ スリム 60cm コードループ
ブラウンレザー×ベージュコード
グリーンレザー×ベージュコード
ブラックレザー×レッドコード
ブラックレザー×ブラックコード
ブラックレザー×グレーコードカラー：ブラウンレザー×ベージュコード、グリーンレザー×ベージュコード、ブラックレザー×レッドコード、ブラックレザー×ブラックコード、ブラックレザー×グレーコード 長さ：約600mm 幅：約6mm 耐荷重：500g以下 重量：16g 価格：8,910円
パラシューター リストストラップ スリム 22cm コードループ
ブラウンレザー×ベージュコード
グリーンレザー×ベージュコード
ブラックレザー×レッドコード
ブラックレザー×ブラックコード
ブラックレザー×グレーコードカラー：ブラウンレザー×ベージュコード、グリーンレザー×ベージュコード、ブラックレザー×レッドコード、ブラックレザー×ブラックコード、ブラックレザー×グレーコード 長さ：約220mm 幅：約6mm 耐荷重：500g以下 重量：9g 価格：6,930円