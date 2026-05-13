パラシューター カメラストラップ スリム 60cm コードループ

株式会社オリエンタルホビーは、小型カメラへの装着を意識したWOTANCRAFTブランドのカメラストラップを5月11日（月）に発売した。直販サイトのほか、レモン社 新宿店が取り扱う。

WOTANCRAFTのレザークラフト技術とパラシュートコードを組み合わせたカメラストラップシリーズ。ベジタブルタンニングレザーと、高強度の「Atwood 550 パラコード」を使用する。

60cmのネックストラップと、22cmのリストストラップを用意。いずれも、WOTANCRAFTとして初めて、RICOH GRシリーズなどに採用されている小径のストラップホールに対応するコードループ方式を取り入れている。

60cmと22cmでカラーバリエーションは共通。

パラシューター カメラストラップ スリム 60cm コードループ

ブラウンレザー×ベージュコード

グリーンレザー×ベージュコード

ブラックレザー×レッドコード

ブラックレザー×ブラックコード

ブラックレザー×グレーコード

パラシューター リストストラップ スリム 22cm コードループ

カラー：ブラウンレザー×ベージュコード、グリーンレザー×ベージュコード、ブラックレザー×レッドコード、ブラックレザー×ブラックコード、ブラックレザー×グレーコード 長さ：約600mm 幅：約6mm 耐荷重：500g以下 重量：16g 価格：8,910円

ブラウンレザー×ベージュコード

グリーンレザー×ベージュコード

ブラックレザー×レッドコード

ブラックレザー×ブラックコード

ブラックレザー×グレーコード

カラー：ブラウンレザー×ベージュコード、グリーンレザー×ベージュコード、ブラックレザー×レッドコード、ブラックレザー×ブラックコード、ブラックレザー×グレーコード 長さ：約220mm 幅：約6mm 耐荷重：500g以下 重量：9g 価格：6,930円