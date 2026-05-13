「有給休暇」申請時に″嘘の理由″を伝えた経験がある人の割合は? - 「そもそも休む理由は言わなくてよい」も32%

「有給休暇」申請時に″嘘の理由″を伝えた経験がある人の割合は? - 「そもそも休む理由は言わなくてよい」も32%