花王の衣料用洗剤「アタック ZERO（ゼロ）」ブランドの新TVCM「洗濯愛してる旅 長友選手」篇が、5月11日に全国で放映開始されました。

CMには、洗たく好きな社会人サークル「#洗濯愛してる会」メンバーの松坂桃李さんと杉野遥亮さん、プロサッカーの長友佑都選手が出演。3人がピッチで汗を流しながら、同商品の「最高峰消臭」をアピールしています。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 松坂桃李と杉野遥亮が長友選手とサッカーで汗を流す新TVCM

「アタック ZERO」では、「#洗濯愛してる会」のメンバーたちが、普段から同商品を使用しているさまざまな職業の人々に洗たく事情を取材する「洗濯愛してる旅」シリーズを展開しています。

今回の最新作では、「トーリくん」こと松坂さんと、「スギノ」こと杉野さんが、千葉県にあるサッカー日本代表の練習拠点「高円宮記念 JFA夢フィールド」を訪問。

豊富な運動量でピッチ上を走り回る“世界レベルの汗かき役”である長友選手とともに、ラダーやマーカーコーンを使ったトレーニング、パス回しやシュート練習に挑み、実際に汗を流しました。

練習後、芝生に座って談笑するシーンでは、トーリくんが「代表のユニフォームってアタック ZEROで洗たくしてるんですよ」と伝えると、スギノも「最高峰消臭だから汗のニオイもしっかり落ちる！」とアピール。これに長友選手も「世界レベルの汗かき役なんで助かります！」と喜び、最後は3人で商品を掲げて「ブラボー！！」と雄たけびを上げる、爽やかなストーリーが描かれています。

■ 長友選手の身体能力と熱いコーチングに驚がく！撮影エピソード

天然芝がきれいに整備されたグラウンドで行われた今回の収録。松坂さんと杉野さんは、長友選手とともに行う全6種目の練習メニューを入念にチェックして撮影に臨みました。

セッティングの合間には、学生時代にバスケットボール部だった松坂さんと杉野さんの話題からバスケ談義で大盛り上がり。長友選手が自らジャンプシュートを披露し、松坂さんからの「膝を使って打つイメージ」というアドバイスを即座に実践に生かす圧巻の運動能力を見せ、経験者の2人を驚かせていました。

トレーニングのシーンでは、長友選手が「そこダッシュ！」「慌てない、慌てない！」と常に大きな声を出して2人を鼓舞。技術指導だけでなく、相手の頑張る力を引き出す超一流のコーチングに、サッカー初心者の2人も「サッカーってこんなに楽しかったんだ」と大いに感銘を受けていたようです。

また、マーカーコーンを使ったドリブル練習では松坂さんと杉野さんの真剣勝負が実現し、結果は1勝1敗の引き分けに。さらにシュート練習のシーンでは、キーパー役を務めた高身長の杉野さんに対し、長友選手が「結構“圧”があるんだよなぁ」とこぼす一幕もありました。

撮影のクライマックス、3人揃って「ブラボー！！」と叫ぶシーンでは、本番直前にヘリコプターの飛行音が被ってしまうハプニングが発生。しかし、長友選手の「みんなの声で消そう！消してみせますから！」という熱い提案のもと、飛行音を見事にかき消す魂の雄たけびが炸裂し、現場は盛大な拍手に包まれました。

■ 意気投合した3人の和気あいあいトーク！出演者インタビュー

撮影後のインタビューでは、初顔合わせとは思えないほど親睦を深めた3人の様子が伺えました。

CM撮影の感想について、松坂さんが「長友さんに直接教えてもらえる機会なんてなかなかないので、めちゃくちゃ楽しかったです」と振り返ると、幼稚園の頃にサッカーをリタイアしたという杉野さんも「あの時にこういう感じだったらすごく楽しかっただろうなと思いました」とコメント。長友選手も「チームワークが初めて会った感覚じゃなかった。3人の絆みたいなものができた気がする」と語り、確かな手応えを感じていたようです。

一方、キーパー役で長友選手のシュートを受けた杉野さんは「距離感とかが全然分からなくて難しかった。あと、ボールが普通に怖いという」と素直な感想を吐露。すかさず長友選手から「取れるボールも全部手を引いていたから、結構ビビりだったんですね（笑）」とイジられ、現場の笑いを誘っていました。

アタックZEROの「最高峰消臭」にちなみ、「最近『最高だな』と思ったエピソード」を問われると、松坂さんは「天気が良い日に家族で海に行けたこと」と回答。これに長友選手も激しく同意し、「外に出ている時はプレッシャーとかいろいろなものを背負って戦っているので、家に帰ると癒やされる。家族との時間はもう常に最高ですね」と、父親としての顔をのぞかせました。

さらに、「新たにゼロから始めてみたいこと」については、杉野さんが「スキューバダイビング」、松坂さんが「バイオリンかピアノ。あとは今回楽しさを教えていただいたのでサッカーも」と意欲を見せました。これに対し長友選手は「逆に、僕は撮影中に少し教えてもらったので、バスケをやってみたいです。あれでスリーポイントとか決めたら気持ちいいだろうなと」と語り、お互いのスポーツへのリスペクトが垣間見えました。

最後に「初めて一人で洗たくをした時のエピソード」について、松坂さんは洗剤と柔軟剤の場所を間違えた初々しいエピソードを披露。長友選手は「息子が4人ともサッカーをやっていて、全員汗だくで帰ってくるのでなるべく早く洗たくするようにしています。4人分だから1回じゃ無理です」と、家庭での激しい“洗濯事情”を明かしてくれました。

松坂桃李さん、杉野遥亮さん、長友佑都選手が出演する新TVCM「洗濯愛してる旅 長友選手」篇（15秒・30秒）は、5月11日より全国エリアにて放映中です。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026051210.html