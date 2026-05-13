流通経済大柏3年MF内田煌生「見て学ぶことは好き」

4月4日に開幕をした高円宮杯プレミアリーグと全国7地域のプリンスリーグ。

ここではリーグ戦で躍動を見せた選手を紹介していきたい。

今回はプレミアリーグEAST第7節の流通経済大柏vs東京ヴェルディユースの試合から。流経大柏が昨年から採用している【4-4-2】のダイヤモンドシステム。昨年は広範囲をカバーし、セカンドボール回収とボール奪取能力に長けた島谷義進（水戸ホーリーホック）がいたからこそ成り立ったシステムだったが、今年もその形を継続することができているのは、3年生MF内田煌生の存在が大きい。「島谷さんから学ぶことは多かった」と口にしたように、トップの基準として学び、そこに自分のオリジナリティーを加えてプレーしているからこそ、今年もこのシステムでプレミアEAST首位をひた走っている。まさに攻守のキーマンとなっている内田の魅力に迫る。

開幕から6勝1敗と安定した力を発揮するチームにおいて、アンカーに君臨する内田の存在は欠かせないものとなっている。東京Vユース戦でも攻守のリンクマンとして豊富な運動量と技術を見せつけて、後半31分に額を切って交代するまで存在感を発揮。チームも2-0の勝利を収めた。

「島谷さんの守備範囲の広さや球際、デュエルのところは凄く尊敬していたので、守備ではそこを目指していますが、僕は攻撃に特徴を持っているので、積極的に攻撃に関わって、自分のプレースタイルを確立していきたいと思っています」

一番得意なプレーはワンタッチ、ツータッチでボールを捌いて前に飛び出していくプレー。ボールや人が動く中で、常にスペースやフリーの選手を探し、ファーストタッチの時点でプレーイメージが出来ているからこそ、置き場所も正確でスムーズにテンポを壊さず、かつ奪われずに攻撃にバリーションを加えている。

内田の魅力はその『先を読む眼』を守備でもうまく活用していることだ。相手のボールの動き、選手の動きを見て、奪うポイント、消すべきスペース、そしてステイするところと迷わず前に行くところをきちんと判断をしている。

その参考となったのが島谷だが、いくらそのプレーを見ていたからといって、しっかりと自分の能力とすり合わせて落とし込む作業は簡単ではない。

前述した通り、技術があり、戦術眼と判断能力に優れた内田がいるからこそ、このシステムを継続し、昨年とはまた違う攻撃時のバリエーションの増加につながっている。

「見て学ぶことは好きなんです。中学時代もずっと流経大柏の選手を見て学んでいたし、高校に入っても島谷さんを見たり、佐野海舟選手の動画もずっと見たりしていて、奪えるし、仕掛けられるという攻守のスイッチを自分で入れられる選手になりたいと思っています」

高校から声がかかったのは「一番遅かった」

埼玉県春日部市出身の内田は中学時代、流通経済大柏の下部組織にあたるクラブ・ドラゴンズ柏U-15でプレーしていた。

「流経柏の選手と同じグラウンドで練習ができて、かつ関東2部リーグに昇格する代でもあったので、最高の環境でサッカーができると思って入りました。中学の3年間、メンバーがすぐに入れ替わったり、レギュラーで出ていた選手が出られなくなったりと、高校の激しい競争を目の当たりにしてきました」

厳しい環境に臆してしまう選手もいる中で、逆に「この環境で試合に出られるような選手になりたい」という熱意が沸々と湧き起こっていた。「高校から声がかかったのが一番遅かった」と口にするように、早くから誘いが来ていた仲間がいた中で、内田は当落線上だった。それを理解していたが、「3年間トップの試合に出られない可能性はあるけど、それでもやっぱりチャレンジしたかった」と、気持ちは一切揺るがなかった。

覚悟を持って入った環境はやはり厳しかった。昨年のはじめはCチームのメンバーとして千葉県1部リーグが主戦場だった。だが、夏に2年生のみで編成されたトップチームで行った広島のフェスティバルで、【4-4-2】のダイヤモンドのアンカーで初スタメンを掴むと、これまで積み上げ来た技術と学びを活用して好パフォーマンスを連発。チームを優勝に導いた。

「ここでアンカーのポジションの手応えをしっかりと掴むことができた」と口にしたように、スタッフの信頼をガッチリと掴んだ。後期はBチームに昇格を果たすと、アンカーとしてプリンスリーグ関東2部で安定したパフォーマンスを見せ、1部昇格に大きく貢献。この活躍が代表スタッフの目に留まり、U-16日本代表に初選出されるなど、一気に頭角を現した。

そして、今年はトップチームの不動のアンカーとして君臨している。セカンドボールの回収、ボール奪取、奪ってからの切り替えの速さ、そしてワンタッチ、ツータッチで攻撃に関与していくセンス。ピッチ上で力を発揮する彼に、スタンドからクラブ・ドラゴンズ柏の後輩たちが熱い視線を送っている。

「僕がずっと憧れの気持ちを持ってトップの選手を見ていたように、自覚を持って後輩たちに憧れられるようなプレーをしていきたいと思っています」

覚悟を持って挑めば、努力次第で一気に成長をして、将来の道はどんどん切り開かれていく。内田の躍進は間違いなく、後輩たちにとって刺激となり、道標にもなっているだろう。これからも向上心と責任感を持って、流経柏のキーマンとして中央に君臨し続ける。（安藤隆人 / Takahito Ando）