常識を覆す“攻めるカット”に中国も脱帽　蒯曼を圧倒した橋本帆乃香　「反撃時の得点率61％」に現地メディアも驚き

中国からの橋本への警戒心は高まるばかりだ(C)Getty Images

卓球女子日本代表として世界選手権団体戦（英国・ロンドン）に出場した橋本帆乃香は、大舞台で強烈なインパクトを残した。金メダルを懸け中国と対戦した決勝で、第3試合に登場し見事に白星を飾った。

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自身初出場となる世界選手権団体戦で橋本は、ファイナルの舞台でも高いポテンシャルを発揮。日本に貴重な勝利をもたらしている。今回のチームで最年長となる27歳のカットマンは、中国の若手、蒯曼をその独特のスタイルで翻弄し、3-1でゲームを制した。長いラリーでは正確なレシーブで相手のミスを誘い、さらにチャンスと見るや強打を叩き込みポイントを奪う戦術を徹底、ゲームを通して主導権を渡さなかった。

かねてより強豪中国勢に対する強さが注目を集めていた中で、この大会でも、前評判通りの結果を残した。早田ひな、張本美和とともに決勝を戦い惜しくも金メダルこそ逃したが、この試合を境に橋本の評価はさらに高まったと言えるだろう。

中国国内でも、橋本のスキルを大きな脅威と捉える反応が上がっている。ポータルサイト『捜狐』では、その戦いぶりについて、「以前の印象では、カットマンは主に守備で粘り、相手のミスを待つタイプだった。だが、橋本帆乃香は違う。彼女のカットは守りではなく“仕掛けるためのカット“だ」などと分析する。