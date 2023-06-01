米津玄師「ピースサイン」が全米RIAAゴールド認定！日本語詞で唯一無二の3冠達成

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米津玄師の「ピースサイン」が、アメリカレコード協会（RIAA）よりゴールド認定を受けたことが発表された。これにより米津玄師は、日本語詞楽曲としてRIAA認定を3度受けた唯一のアーティストとなり、“歴代最多認定回数”を更新。“史上初”の偉業を達成した。

■「一ミュージシャンとして幸運なことだと思う」（米津玄師）

これまでに、TVアニメ『チェンソーマン』オープニングテーマ「KICK BACK」が2023年8月にRIAAゴールド認定、2025年9月にプラチナ認定を獲得。いずれも日本語詞楽曲として“史上初”の快挙を達成しており、今回の「ピースサイン」によって、自身が打ち立てた記録をさらに塗り替える形となった。

日本語の音楽が世界に届くまでに、長い時間がかかった。そのなかで、米津玄師は3度に渡り全米の壁を越え、誰も立ったことのない場所に到達した。

米津玄師は、動画コメント内にて、「これだけ多くの人たちが この曲を聞いて喜んで頂いたというのは 一ミュージシャンとして幸運なことだと思うし、それもひとえに『僕のヒーローアカデミア』という素晴らしい作品があったからこそだと思っております」と発言をしている。

※動画コメントからの抜粋

アメリカレコード協会（RIAA）は1952年に設立され、アメリカ国内でのセールスに応じてゴールド＆プラチナ認定を行ってきた機関。RIAAは公式サイトにて、「ピースサイン」が、2026年5月に50万ユニット以上を記録した楽曲に与えられる「ゴールド公式認定」を受けたと発表した。『僕のヒーローアカデミア』アニメ化10周年という記念すべきタイミングに、大きな華を添える快挙となった。

■9年の時を超え、ワールドツアーでも熱狂を呼んだ「ピースサイン」

「ピースサイン」は2017年6月21日にリリースされたシングルで、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』第2期オープニングテーマとして書き下ろされた楽曲。MVの再生回数は3.3億回を超え、2025年に開催されたアジア・ヨーロッパ・アメリカを廻るワールドツアー「米津玄師 2025 TOUR / JUNK」で披露されると、各地の観客から大きな歓声が上がった。

ジャケットは、米津自身が『僕のヒーローアカデミア』をモチーフに描き下ろしている。リリースから9年、国境を越え、世代を越えて愛され続けた一曲は、今もなおあらたな記録を刻み続けている。

■【画像】「ピースサイン」のジャケット写真

Illustration by 米津玄師

(c)2017 KENSHI YONEZU (c)KH/S, MP

■関連リンク

「ピースサイン」特設サイト

https://reissuerecords.net/special/peacesign/

米津玄師 OFFICIAL SITE

http://reissuerecords.net/