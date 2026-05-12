福島県の磐越自動車道で高校生など21人が死傷したマイクロバスによる事故。

こうした事故を防ぐため、車の運行をリアルタイムで管理できるシステムを、すでに導入している長野市の学校を取材しました。



長野日本大学学園 添谷芳久理事長

「いま運行している車両が、移動しているのが分かります」



車の運転状況をリアルタイムで把握できるシステム、“見守り付き送迎サービス”。

長野市の長野日大高校などを運営する「長野日本大学学園」が導入したものです。





５月6日、福島県の磐越自動車道で、高校の部活動の遠征中だったマイクロバスが、ガードレールなどに衝突。男子生徒1人が死亡し、20人がけがをしました。事故では、運転手がバス会社の社員ではなかったことや、顧問が同乗していなかったことなど、安全管理の問題が指摘されています。長野日本大学学園 添谷芳久理事長「スピードですとか、走行時間、走行距離、それから危険運転数ですね。ちょっと急アクセル2回って出てますけどね」このシステムは4月から導入され、現在は、生徒たちが地域のスポーツクラブに参加する際の送迎で使われています。運転手 原大助教員「気を付けていますけども、急ハンドルとか急ブレーキとかきちんとチェックして、客観的な評価をいただけるので、次への課題になるかなと思います」一方、全国レベルの部活動は、県外への遠征が多く、厳格な“管理の目”が求められます。長野日本大学学園 添谷芳久理事長「振り返りをドライバーさんとしながら、より安全なドライビングにつなげてほしい。命をお預かりしているのが学校ですので、生徒さんの命を最優先しながら、安心・安全の運行に努めていきたいと思っています」磐越道の事故を受けて学園では、高校の部活動で使うマイクロバスにも、このシステムの導入を予定しています。