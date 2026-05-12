【つくれぽ1万件超】おうちで本格中華！麻婆豆腐＆コーンスープの黄金コンビ

クックパッドでは、毎週水曜日にInstagram Liveを配信しています。今回は、『クックパッド☆栄養士のれしぴ☆おいしいキッチンベスト300』から、つくれぽ1万件超えの「麻婆豆腐」レシピの献立をご紹介します。

本格麻婆豆腐が簡単にできちゃう！

絶品麻婆豆腐とふわふわ卵のコーンスープのベスト献立！



TJMOOK『クックパッド☆栄養士のれしぴ☆おいしいキッチンベスト300』に掲載している、厳選献立の中から「麻婆豆腐」と「中華コーンスープ」を作ってみました。

つくれぽ1万件超え！「麻婆豆腐」





■材料（2〜3人分）



豆腐 1丁



豚ひき肉 150g



にんにく 1かけ



しょうが 少々



長ねぎ 1/2本



豆板醤 小さじ1〜2



●紹興酒（または酒） 大さじ2



●甜麺醤 大さじ1



●醤油 大さじ1



●鶏がらスープのもと 大さじ1/2



●砂糖 大さじ1/2



●水 250cc



水溶き片栗粉 適量（片栗粉：水＝1：2）



ごま油 大さじ1/2



作り方

1.フライパンに油を引き、みじん切りにした長ねぎ、にんにく、しょうがを香りが立つまで炒めます。

2.豚ひき肉を加えて炒め、色が変わったら豆板醤を加えてさらに炒め合わせます。

3.●を加え、ひと煮立ちしたら豆腐を入れます。

4.火を弱めてから水溶き片栗粉を回し入れ、手早く混ぜてとろみをつけます。

5.中火に戻して、仕上げにごま油を垂らせば完成！

おうちで中華料理店の味「中華コーンスープ」





■材料（2〜3人分）



コーンクリーム缶 1缶（180g）



水 250cc



卵 1個



●砂糖 小さじ1/2



●中華スープのもと 大さじ1/2



●塩 少々



●こしょう 少々



水溶き片栗粉 少々（片栗粉：水＝1：1）



作り方

1.鍋に水、コーンクリーム缶、●を入れて火にかけます。





2.沸騰したら一度火を弱め、水溶き片栗粉を加えてとろみをつけます。

3.火を強めてスープを対流させ、溶き卵を少しずつ細く垂らしながら、お箸でよく混ぜてふんわり仕上げたら完成！

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