【つくれぽ1万件超】おうちで本格中華！麻婆豆腐＆コーンスープの黄金コンビ

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クックパッドでは、毎週水曜日にInstagram Liveを配信しています。今回は、『クックパッド☆栄養士のれしぴ☆おいしいキッチンベスト300』から、つくれぽ1万件超えの「麻婆豆腐」レシピの献立をご紹介します。

本格麻婆豆腐が簡単にできちゃう！

絶品麻婆豆腐とふわふわ卵のコーンスープのベスト献立！

TJMOOK『クックパッド☆栄養士のれしぴ☆おいしいキッチンベスト300』に掲載している、厳選献立の中から「麻婆豆腐」と「中華コーンスープ」を作ってみました。


つくれぽ1万件超え！「麻婆豆腐」


■材料（2〜3人分）

豆腐　1丁

豚ひき肉　150g

にんにく　1かけ

しょうが　少々

長ねぎ　1/2本

豆板醤　小さじ1〜2

●紹興酒（または酒）　大さじ2

●甜麺醤　大さじ1

●醤油　大さじ1

●鶏がらスープのもと　大さじ1/2

●砂糖　大さじ1/2

●水　250cc

水溶き片栗粉　適量（片栗粉：水＝1：2）

ごま油　大さじ1/2


作り方

1.フライパンに油を引き、みじん切りにした長ねぎ、にんにく、しょうがを香りが立つまで炒めます。


2.豚ひき肉を加えて炒め、色が変わったら豆板醤を加えてさらに炒め合わせます。


3.●を加え、ひと煮立ちしたら豆腐を入れます。


4.火を弱めてから水溶き片栗粉を回し入れ、手早く混ぜてとろみをつけます。


5.中火に戻して、仕上げにごま油を垂らせば完成！


おうちで中華料理店の味「中華コーンスープ」


■材料（2〜3人分）

コーンクリーム缶　1缶（180g）

水　250cc

卵　1個

●砂糖　小さじ1/2

●中華スープのもと　大さじ1/2

●塩　少々

●こしょう　少々

水溶き片栗粉　少々（片栗粉：水＝1：1）


作り方

1.鍋に水、コーンクリーム缶、●を入れて火にかけます。




2.沸騰したら一度火を弱め、水溶き片栗粉を加えてとろみをつけます。


3.火を強めてスープを対流させ、溶き卵を少しずつ細く垂らしながら、お箸でよく混ぜてふんわり仕上げたら完成！


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