至高のコンビで楽しむ「海老カツ」・和洋折衷なひんやりスイーツが登場！モスバーガー、新商品発表会＆試食会
モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは2026年5月12日（火）、モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは2026年5月20日（水）、報道関係者向けに新商品発表会＆試食会を開催した。同社は全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）にて、定番商品「海老カツバーガー」のバリエーション商品として、アボカドを使った新商品を2026年5月20日（水）より発売する。
昨年に初めて販売した「海老エビフライバーガー」も数量限定で復活販売。その他、初夏にぴったりの爽やかな炭酸ドリンクや、ティータイムにおすすめのドリンクも新発売。さらに、“アイスドルチェ”シリーズから老舗菓子メーカーとコラボした、新たなひんやりスイーツも用意する。
■価格帯を広げ、選ぶ楽しさを提供
発表会は、株式会社モスフードサービス 商品本部 商品開発部長 大久保 歌寿氏の挨拶から始まった。
同社の2026年度マーケティング方針は「和ごころエンジョイ」であり、「旬の彩りで、みんなの心と時間がゆたかになる食体験を体験しよう」というものだ。
今回、「エビカツバーガーといえばモス」をキャンペーンテーマに掲げ、「アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」と数量限定の「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜」を投入する。
新商品では、「価格グラデーション戦略」が大きなポイントとなる。通常価格帯の商品に加え、少し贅沢なプレミアム商品、さらに数量限定の超プレミアム商品を用意することで、来店客の気分や予算に合わせた選択肢を広げる狙いだ。
メインとなるのは「アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」。女性人気の高いエビカツに、同じく人気食材であるアボカドを組み合わせた。国産バジルを使ったバジルマヨソースが、揚げ物でありながら爽やかな後味を演出する。
「アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」
「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜」は初夏の贅沢なバーガーだ。昨年販売したエビフライ商品よりもエビのサイズをワンサイズアップし、最後の一口までエビの存在感を楽しめるように仕上げた。エビフライはサクッとした衣とプリッとした食感が特徴。さらに店舗で手切りしたレモンを添え、途中で搾ることで味の変化も楽しめる。数量はおよそ100万食を予定しており、初夏のご褒美メニューとして訴求する。
「モスの巧み エビエビフライバーガー 口切りレモン添え」
■ティータイム需要を狙うドリンクとスイーツ
同社は、ランチ時間帯に集中しがちな売上を朝・昼下がり・夜へ広げる「時間帯売上平準化」にも取り組む。今回のドリンクとスイーツは、その一環として投入される商品だ。
「白桃ソーダ水 国産白桃＆レモンソース」は、国産白桃ピューレと果肉に、瀬戸内産レモン果汁を合わせた爽やかな一杯。さらに、レモンを丸ごと1個分使用したドリンクも用意し、客自身がレモンを潰しながら酸味を調整できる楽しさを加えた。
白桃ソーダ水 国産白桃＆レモンソース
「白桃（はくとう）ソーダ with 国産白桃（はくとう）＆レモンソース」は、国産の白桃ピューレと果肉を使用したソースをソーダで割った、すっきりとした口当たりのドリンクだ。
「白桃（はくとう）ソーダ with 国産白桃（はくとう）＆レモンソース」
スイーツは、老舗菓子店である井村屋との共同開発による「アイスドルチェ 苺クリームのアイスわらび餅 〜あまおうソース入り〜」「アイスドルチェ 抹茶クリームのアイスわらび餅 〜黒蜜（くろみつ）ソース入り〜」を投入する。これらは冷凍のままでも食べやすく、外側のコーティングに和の要素を取り入れた、夏向けのデザートである。
「アイスドルチェ 苺クリームのアイスわらび餅」
「アイスドルチェ 抹茶クリームのアイスわらび餅」
【動画】
株式会社モスフードサービス 商品本部 商品開発部長 大久保 歌寿氏が語る！こだわりの“海老”バーガーを含む新商品
YouTube：https://youtu.be/UM-UF_qtOls
■新商品を一足先に試食
試食会では、新商品の一部を一足先に試食することができた。
まずは、「白桃ソーダ水 国産白桃＆レモンソース」が登場。甘いだけではなく、キレのある味わいだった。
「アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」は、サクッと揚げた海老カツが最大の特徴。海老のぷりぷり感を堪能することができた。
「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜」は、大ぶりな海老フライ2本が入った贅沢なバーガーだ。サクッとした歯ごたえの海老フライに仕上げられており、海老好きには堪えられない逸品だ。
「アイスドルチェ 苺クリームのアイスわらび餅 〜あまおうソース入り〜」は、「あまおう」を使用した特徴のアイスわらび餅。甘酸っぱいソースがクセになりそうだ。
「アイスドルチェ 抹茶クリームのアイスわらび餅 〜黒蜜（くろみつ）ソース入り〜」は、宇治抹茶を配合した抹茶クリームを、“わらび餅”で包んだスイーツだ。黒蜜ソースの甘さと抹茶クリームのほろ苦さがマッチしており、美味しかった。
「ティーミルク 〜キャンディ茶葉使用〜」は、キャンディ茶葉を使用したティーミルクだ。茶葉の豊かな香りと、さっぱりとした後味を楽しめた。
■モスバーガー公式サイト
■ITライフハック
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同社の2026年度マーケティング方針は「和ごころエンジョイ」であり、「旬の彩りで、みんなの心と時間がゆたかになる食体験を体験しよう」というものだ。
今回、「エビカツバーガーといえばモス」をキャンペーンテーマに掲げ、「アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」と数量限定の「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜」を投入する。
新商品では、「価格グラデーション戦略」が大きなポイントとなる。通常価格帯の商品に加え、少し贅沢なプレミアム商品、さらに数量限定の超プレミアム商品を用意することで、来店客の気分や予算に合わせた選択肢を広げる狙いだ。
メインとなるのは「アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」。女性人気の高いエビカツに、同じく人気食材であるアボカドを組み合わせた。国産バジルを使ったバジルマヨソースが、揚げ物でありながら爽やかな後味を演出する。
「アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」
「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜」は初夏の贅沢なバーガーだ。昨年販売したエビフライ商品よりもエビのサイズをワンサイズアップし、最後の一口までエビの存在感を楽しめるように仕上げた。エビフライはサクッとした衣とプリッとした食感が特徴。さらに店舗で手切りしたレモンを添え、途中で搾ることで味の変化も楽しめる。数量はおよそ100万食を予定しており、初夏のご褒美メニューとして訴求する。
「モスの巧み エビエビフライバーガー 口切りレモン添え」
■ティータイム需要を狙うドリンクとスイーツ
同社は、ランチ時間帯に集中しがちな売上を朝・昼下がり・夜へ広げる「時間帯売上平準化」にも取り組む。今回のドリンクとスイーツは、その一環として投入される商品だ。
「白桃ソーダ水 国産白桃＆レモンソース」は、国産白桃ピューレと果肉に、瀬戸内産レモン果汁を合わせた爽やかな一杯。さらに、レモンを丸ごと1個分使用したドリンクも用意し、客自身がレモンを潰しながら酸味を調整できる楽しさを加えた。
白桃ソーダ水 国産白桃＆レモンソース
「白桃（はくとう）ソーダ with 国産白桃（はくとう）＆レモンソース」は、国産の白桃ピューレと果肉を使用したソースをソーダで割った、すっきりとした口当たりのドリンクだ。
「白桃（はくとう）ソーダ with 国産白桃（はくとう）＆レモンソース」
スイーツは、老舗菓子店である井村屋との共同開発による「アイスドルチェ 苺クリームのアイスわらび餅 〜あまおうソース入り〜」「アイスドルチェ 抹茶クリームのアイスわらび餅 〜黒蜜（くろみつ）ソース入り〜」を投入する。これらは冷凍のままでも食べやすく、外側のコーティングに和の要素を取り入れた、夏向けのデザートである。
「アイスドルチェ 苺クリームのアイスわらび餅」
「アイスドルチェ 抹茶クリームのアイスわらび餅」
【動画】
株式会社モスフードサービス 商品本部 商品開発部長 大久保 歌寿氏が語る！こだわりの“海老”バーガーを含む新商品
YouTube：https://youtu.be/UM-UF_qtOls
■新商品を一足先に試食
試食会では、新商品の一部を一足先に試食することができた。
まずは、「白桃ソーダ水 国産白桃＆レモンソース」が登場。甘いだけではなく、キレのある味わいだった。
「アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」は、サクッと揚げた海老カツが最大の特徴。海老のぷりぷり感を堪能することができた。
「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜」は、大ぶりな海老フライ2本が入った贅沢なバーガーだ。サクッとした歯ごたえの海老フライに仕上げられており、海老好きには堪えられない逸品だ。
「アイスドルチェ 苺クリームのアイスわらび餅 〜あまおうソース入り〜」は、「あまおう」を使用した特徴のアイスわらび餅。甘酸っぱいソースがクセになりそうだ。
「アイスドルチェ 抹茶クリームのアイスわらび餅 〜黒蜜（くろみつ）ソース入り〜」は、宇治抹茶を配合した抹茶クリームを、“わらび餅”で包んだスイーツだ。黒蜜ソースの甘さと抹茶クリームのほろ苦さがマッチしており、美味しかった。
「ティーミルク 〜キャンディ茶葉使用〜」は、キャンディ茶葉を使用したティーミルクだ。茶葉の豊かな香りと、さっぱりとした後味を楽しめた。
■モスバーガー公式サイト
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