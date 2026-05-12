ファミリーマートは、今年9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。今回「いちばんおいしい」「いちばん地域に愛される」を目指した取り組みの一環として、「とろける食感 ぎゅっと桃」を、5月12日から全国のファミリーマート約1万6400店舗で発売する。

国産フルーツを使用し持続可能な果実生産を支援する、プライベートブランド「ファミマル」の「産地と、コンビに、」シリーズ。福島県産桃の果汁を使用したアイスバーは「産地と、コンビに、」シリーズとして今年で4年連続の発売となる。昨年の販売時には、販売数が100万本を超えるなど、引き続き多くの消費者からの支持を得た。今年は、福島県を代表する品種である「あかつき」などを使用し、フレッシュな桃感をさらに出すために、果汁比率を48％に増量した。

福島県は、桃の消費量が全国47都道府県の中で全国1位となっている。全国平均の約7倍以上、2位の県と比べても2倍以上の消費量となっておりダントツを誇る。およそ60品種もの桃が作られている福島県で、地元の皆さまに愛される、県を代表する「あかつき」「まどか」を始めとする複数の品種を使用し、奥行きのある味わいを実現したアイスが今年も完成した。ぜひ賞味してほしいという。

今後も、ファミマルのアイスバーは、国産フルーツを応援する商品を続々と展開していく考え。

［小売価格］210円（税込）

［発売日］5月12日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp