『ボーボボ』展、9月から東京・大阪で順次開催 展示内容もチラリ「今―あなたのハジケが試される」
漫画『ボボボーボ・ボーボボ』の展示イベント『ボボボーボ・ボーボボ展 DIVE INTO THE BO-BOBO WORLD』が、9月30日〜10月17日に東京・池袋サンシャインシティ 展示ホールD、2027年1月8日〜24日に大阪・ATC ITM棟4F 特設会場にて開催されることが発表された。
【画像】鼻毛万能すぎる！カオスな『ボボボーボ・ボーボボ』
あわせて、ティザービジュアルも公開。本作の主人公であり、7代目鼻毛真拳伝承者・現キング・オブ・ハジケリストであるボボボーボ・ボーボボのクールなビジュアルとなっている。テレビアニメ第1話で毛狩り隊Gブロック隊長、ハーゲンを倒したワキ毛真拳「毛魂（スパークリング）」を決めるボーボボの残像は、ビビッドカラーでカラフルに輝いている。「脱・意味（ナンセンス）への覚醒」というキャッチコピーにも期待が高まる。
展示内容については、情報解禁と同時にオープンした公式ホームページに「本企画は、意味や正解に縛られた現代人の魂を解放するための「ハジケリスト養成プログラム」です」などと掲載されており、今後順次詳細が明らかになるとしている。
『ボボボーボ・ボーボボ』は、2001年〜07年まで『週刊少年ジャンプ』にて約6年間連載していた澤井啓夫氏によるギャグ漫画。西暦300X年、全世界を支配する皇帝は、国民全てをボーズにすべく「毛狩り」を開始する。そんな世に一人の男・ボボボーボ・ボーボボが現れ、究極の拳法「鼻毛真拳」を使い、人類の髪の毛の自由と平和を守るため戦うストーリー。
『ドラゴンボール』『ジョジョの奇妙な冒険』『遊☆戯☆王』など他作品のパロディがあり、不条理なギャグバトルを展開するのが見どころのひとつで人気を博し、コミックスは『ボボボーボ・ボーボボ』が全21巻、第2部となる『真説ボボボーボ・ボーボボ』が全7巻で累計700万部を突破。テレビアニメが03年〜05年までテレビ朝日で放送された。
23年11月アニメ放送20周年、今年は原作連載25周年を迎え、6月12日より東京・シアターGロッソにて舞台第2弾『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ 〜因縁！鼻毛！決戦！〜』が上演される。
■展示内容についてホームページ掲載文章全文
チターニ！チターニ！チターニ！
モジャモジャ♪モー♪
ピロッチ!!ピロッチ!!ピロッチ!!ピロピロピロピロピロピロガタポン
メダニチヨ!!!!セダガルーニ!!!!セダガルーニ!!!!
チロチロチロチロチロチロチロチロチロチロチロチロ
チロチロチロチロチロチロチロチロチロチロチロチロ
クルックー!!!!クルックークルックークルック!!!!
ボーボボ！じゃんけん占いだ〜！
本企画は、意味や正解に縛られた現代人の魂を解放するための「ハジケリスト養成プログラム」です。
さあ、考えるのをやめて、あなたもハジケリストになりましょう。
それが、現代を生きる我々の明日を生き抜くエネルギーとなるはずです。
本会場では皆さんにハジケリストたちの戦跡をその目で学び、発散し、伝説を目撃していただきます。
これらを潜り抜けた後には、壮大なハジケが広がっているでしょう。
今―あなたのハジケが試される。
【画像】鼻毛万能すぎる！カオスな『ボボボーボ・ボーボボ』
あわせて、ティザービジュアルも公開。本作の主人公であり、7代目鼻毛真拳伝承者・現キング・オブ・ハジケリストであるボボボーボ・ボーボボのクールなビジュアルとなっている。テレビアニメ第1話で毛狩り隊Gブロック隊長、ハーゲンを倒したワキ毛真拳「毛魂（スパークリング）」を決めるボーボボの残像は、ビビッドカラーでカラフルに輝いている。「脱・意味（ナンセンス）への覚醒」というキャッチコピーにも期待が高まる。
『ボボボーボ・ボーボボ』は、2001年〜07年まで『週刊少年ジャンプ』にて約6年間連載していた澤井啓夫氏によるギャグ漫画。西暦300X年、全世界を支配する皇帝は、国民全てをボーズにすべく「毛狩り」を開始する。そんな世に一人の男・ボボボーボ・ボーボボが現れ、究極の拳法「鼻毛真拳」を使い、人類の髪の毛の自由と平和を守るため戦うストーリー。
『ドラゴンボール』『ジョジョの奇妙な冒険』『遊☆戯☆王』など他作品のパロディがあり、不条理なギャグバトルを展開するのが見どころのひとつで人気を博し、コミックスは『ボボボーボ・ボーボボ』が全21巻、第2部となる『真説ボボボーボ・ボーボボ』が全7巻で累計700万部を突破。テレビアニメが03年〜05年までテレビ朝日で放送された。
23年11月アニメ放送20周年、今年は原作連載25周年を迎え、6月12日より東京・シアターGロッソにて舞台第2弾『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ 〜因縁！鼻毛！決戦！〜』が上演される。
■展示内容についてホームページ掲載文章全文
チターニ！チターニ！チターニ！
モジャモジャ♪モー♪
ピロッチ!!ピロッチ!!ピロッチ!!ピロピロピロピロピロピロガタポン
メダニチヨ!!!!セダガルーニ!!!!セダガルーニ!!!!
チロチロチロチロチロチロチロチロチロチロチロチロ
チロチロチロチロチロチロチロチロチロチロチロチロ
クルックー!!!!クルックークルックークルック!!!!
ボーボボ！じゃんけん占いだ〜！
本企画は、意味や正解に縛られた現代人の魂を解放するための「ハジケリスト養成プログラム」です。
さあ、考えるのをやめて、あなたもハジケリストになりましょう。
それが、現代を生きる我々の明日を生き抜くエネルギーとなるはずです。
本会場では皆さんにハジケリストたちの戦跡をその目で学び、発散し、伝説を目撃していただきます。
これらを潜り抜けた後には、壮大なハジケが広がっているでしょう。
今―あなたのハジケが試される。
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