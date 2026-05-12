「危険を伴う可能性があります」J１京都がチームの遠征等に関するお願い「選手、スタッフの安全面への懸念もございます」

「危険を伴う可能性があります」J１京都がチームの遠征等に関するお願い「選手、スタッフの安全面への懸念もございます」