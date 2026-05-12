「危険を伴う可能性があります」J１京都がチームの遠征等に関するお願い「選手、スタッフの安全面への懸念もございます」
J１の京都サンガF.C.は５月12日、「【定期】チームの遠征等に関するお願い」と題した声明を出した。
クラブは「定期的にご周知させていただいていることではございますが、遠征などの移動時に選手やスタッフに対し、公共交通機関（駅、空港）やホテル等の公共施設などでサインや写真撮影等を依頼されるケースが見受けられます」と報告。次のように呼びかけた。
「みなさまご承知の通り、公共交通機関や公共施設は他のお客様もご利用になられており、そうした行為は他の利用者の方々や従業員のみなさまへのご迷惑に繋がる可能性があるほか、ファン・サポーターの皆さまおよび、選手、スタッフの安全面への懸念もございますため、今後はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
また、ホームゲームの際にも、駐車場等のスタジアム周辺はもとより、スタジアム内におきましても、試合終了後を含め、ピッチ上の選手にサインや握手を求める行為は、お客様の密集を誘発し、危険を伴う可能性がありますのでお控え下さい」
なお「本発信以前より、ご配慮を頂き、当該行為を自粛してくださっていたファン・サポーターのみなさまには、この場をお借りしまして心より感謝申し上げます」と伝えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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クラブは「定期的にご周知させていただいていることではございますが、遠征などの移動時に選手やスタッフに対し、公共交通機関（駅、空港）やホテル等の公共施設などでサインや写真撮影等を依頼されるケースが見受けられます」と報告。次のように呼びかけた。
「みなさまご承知の通り、公共交通機関や公共施設は他のお客様もご利用になられており、そうした行為は他の利用者の方々や従業員のみなさまへのご迷惑に繋がる可能性があるほか、ファン・サポーターの皆さまおよび、選手、スタッフの安全面への懸念もございますため、今後はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
なお「本発信以前より、ご配慮を頂き、当該行為を自粛してくださっていたファン・サポーターのみなさまには、この場をお借りしまして心より感謝申し上げます」と伝えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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