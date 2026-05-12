俳優・岩下浩さん死去、93歳 大河ドラマで土方歳三役 『ウルトラセブン』『3年B組金八先生』にも出演
俳優の岩下浩さんが4月8日午前9時31分、老衰のため都内の自宅で死去した。93歳だった。劇団民藝が12日、公式サイトで発表した。
【写真】ウルトラセブンや大河ドラマに出演… 俳優の岩下浩さん
サイトで「劇団民藝演技部の俳優、岩下 浩（いわした・ひろし、本名）は、15年の長期にわたり脊柱管狭窄症の療養中でありましたが、2026年4月8日9時31分老衰のため東京都内の自宅にて逝去しました。93歳でした」と伝えた。
「4月9日に親族のみで、お別れをしました。喪主は長男岩下直樹（なおき）」と続けた。
岩下さんは1932年4月29日、東京都出身。青山学院大学を卒業後、1957年に劇団民藝附属水品演劇研究所入所し、59年、同期の卒業生とともに劇団青年芸術劇場を結成。67年に解散し翌年劇団民藝に入団した。
NHK大河ドラマの『三姉妹』（1967年）で土方歳三役を務めたほか、『竜馬がゆく』（68年）、『武田信玄』（88年）、『3年B組金八先生』、『ウルトラセブン』（67年）などの作品に出演した。
【写真】ウルトラセブンや大河ドラマに出演… 俳優の岩下浩さん
サイトで「劇団民藝演技部の俳優、岩下 浩（いわした・ひろし、本名）は、15年の長期にわたり脊柱管狭窄症の療養中でありましたが、2026年4月8日9時31分老衰のため東京都内の自宅にて逝去しました。93歳でした」と伝えた。
「4月9日に親族のみで、お別れをしました。喪主は長男岩下直樹（なおき）」と続けた。
NHK大河ドラマの『三姉妹』（1967年）で土方歳三役を務めたほか、『竜馬がゆく』（68年）、『武田信玄』（88年）、『3年B組金八先生』、『ウルトラセブン』（67年）などの作品に出演した。