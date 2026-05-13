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YouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」が、「【保存版】円高時の投資戦略、僕はこうします」を公開した。政府や日本銀行による為替介入で円高が進行する局面に焦点を当て、その状況を逆手にとって資産を増やす「最強コンボ」となる投資術を提示している。



資産運用YouTuberの小林亮平氏は冒頭、4月30日に政府・日銀が円安を阻止するため、1年9か月ぶりとなる為替介入に踏み切った事実に言及した。ドル円レートが160円から一時155円台まで一気に円高へ振れた相場を振り返り、今後も円安の再加速があればさらなる為替介入が予想されるとして、有効な3つの投資戦略を順に解説した。



1つ目の戦略は「積立投資はそのまま続ける」ことである。円高が進行すると、円ベースで見た際に「オルカンやS&P500の基準価格が下がる」と指摘。相場の変動に一喜一憂するのではなく、積立を継続することによって「安く買えるチャンスだと考えましょう」と前向きな姿勢を示した。



2つ目の戦略は「円をドルに替えておく」ことだ。小林氏は、1月に円高で154円まで進んでいた時期に、自身が300万円をドル転していた実績を紹介した。これにより160円の時と比較して約4%ほどドルを安く買えた計算になるため、為替が有利なうちにドルへ両替しておくことの重要性を説いた。



3つ目の戦略として挙げたのが、「米国株が下がったらドルで買う」という応用手法である。為替が有利な時に準備したドルを用いて、米国株の下落時にETFや個別株に投資することで、円高と株安の「ダブルで安く買える『最強コンボが実現できます』」と独自の視点を交えて力強く語った。



為替相場の急激な変動は、投資家にとって不安を煽る要素にもなり得るが、小林氏は「円高はむしろチャンス」であると結論づけた。リアルタイムで為替の動きを追いながら適切なタイミングで投資を行うことで、相場の波を乗りこなす具体的な立ち回りが学べる内容となっている。