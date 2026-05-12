加藤夏希、人気ホラーゲームのキャラ弁公開「再現度すごすぎ」「センスの塊」の声
【モデルプレス＝2026/05/12】女優の加藤夏希が5月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。キャラクター弁当を公開した。
【写真】40歳女優「再現度すごすぎ」人気ホラーゲームのキャラ弁
加藤は「ハギーワギーとキシーミシー」と人気ホラーゲーム「Poppy Playtime（ポピープレイタイム）」に登場する2種類のキャラクターを紹介し、それぞれの顔をイメージした手作り弁当を披露。ハギーワギーの青い顔と鋭い歯、キシーミシーのピンクの顔と大きな目など、特徴をしっかりと表現した完成度の高い弁当となっている。
また、花の形に飾り切りしたウインナーや唐揚げ、星型のにんじん、ブロッコリーなどのおかずも盛り付けられている。
この投稿に、ファンからは「食べるのがもったいないくらい完璧」「クオリティ高くてびっくり」「再現度すごすぎ」「センスの塊」などの声が上がっている。
加藤は2014年6月に一般男性と結婚。2016年7月に第1子女児、2019年2月に第2子男児、2021年1月に第3子男児、2024年5月に第4子女児を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】40歳女優「再現度すごすぎ」人気ホラーゲームのキャラ弁
◆加藤夏希、人気ホラーゲームのキャラ弁披露
加藤は「ハギーワギーとキシーミシー」と人気ホラーゲーム「Poppy Playtime（ポピープレイタイム）」に登場する2種類のキャラクターを紹介し、それぞれの顔をイメージした手作り弁当を披露。ハギーワギーの青い顔と鋭い歯、キシーミシーのピンクの顔と大きな目など、特徴をしっかりと表現した完成度の高い弁当となっている。
◆加藤夏希の投稿に「再現度すごすぎ」の声
この投稿に、ファンからは「食べるのがもったいないくらい完璧」「クオリティ高くてびっくり」「再現度すごすぎ」「センスの塊」などの声が上がっている。
加藤は2014年6月に一般男性と結婚。2016年7月に第1子女児、2019年2月に第2子男児、2021年1月に第3子男児、2024年5月に第4子女児を出産している。（modelpress編集部）
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