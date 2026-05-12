お笑いコンビ、チョコレートプラネットの長田庄平（46）が、パーソナリティーを務める11日深夜放送のニッポン放送「チョコレートプラネットのオールナイトニッポン」（深夜1時）に出演。車の所有台数を明かした。

チョコプラは、この日休みの月曜パーソナリティー山田裕貴に代わって出演。長田は「なんで急に俺らに『オールナイトニッポン』。初めてなんです」とオファーに驚きつつ、「多分だけど、俺が車7台持った記念なんじゃないかなと思う。それ以外考えられない」と自身の車の所有台数に絡めてボケた。

相方の松尾駿は「車乗せてもらうんだけどさ、メインの車が何台かあるじゃん？レクサスのデカいやつと…」と切り出すと、長田は「GX。プジョーとGXがよく乗るかな」と説明。松尾が「この間も、え？こんな車まだ持ってたの？みたいな」と振り返ると、「ああ。光岡のM55かな」と答えた。

また松尾が「あと、めちゃ速いマニュアルのやつとか」と質問を続けると、長田は「GRヤリスな」と説明。松尾が「まだあるの？」とあきれたように尋ねると、「（シボレーの）カマロでしょ？ジープ。ジープは最近乗れてなくて。乗れないんだよ」と話した。長田は「大変なんだよ。本当に。今もう車に支配されてる。俺の生活は。もう延々給油と洗車してる」と車の管理に追われる日々に苦笑した。

駐車場事情も語り「屋根付きじゃないの。全部平なの。全部平置きなの。コツコツコツコツ、6年ぐらいかけて駐車場8台まで借りてためたんだよ。転々としてるんだよ。住んでる周り」。松尾は「そんな人いないと思うよ。全部外置きなんて」とツッコんでいた。