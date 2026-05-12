わたあめみたいなわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で81万回再生を突破し、「なにこの可愛いわたあめ」「満面の笑みがめちゃめちゃ可愛い」「何でも許しちゃう…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：トイレに入っていたら、ドアの隙間から『わたあめのような子犬』が覗いてきて…とんでもなく尊い『表情』】

わたあめのような子犬が登場！

YouTubeチャンネル「ポメラニアンのマヨちゃんねる」の投稿主さんは、ポメラニアンの『マヨ』ちゃんという可愛いわんこと暮らしています。

投稿主さんがトイレに入っていたときのこと。閉まっていたはずの扉が、なぜか少しずつ動き始めたそうです。不思議に思って見てみると、隙間からひょこっと顔を覗かせていたのは、愛犬のマヨちゃんでした。

小さな体で一生懸命扉を押しながら、「開けて～」と言いたげにこちらを見つめていたのだとか。その姿はまるで、ふわふわのわたあめがちょこんと浮かんでいるよう。必死なのにどこかのんびりした雰囲気があり、投稿主さんも思わず笑ってしまったそうです。マヨちゃんは、少しでも隙間ができるとさらに顔を突っ込み、なんとか中を確認しようとしていたのだとか。

扉が開いた瞬間の満面スマイル

そしてついに、扉がしっかり開いた瞬間。マヨちゃんは満面の笑みを浮かべ、とても嬉しそうな顔を見せたそうです。

ところが次の瞬間、なぜかそのままダッシュで逃走。その行動があまりにも子どもっぽく、「開けること自体が楽しかったのでは？」と思ってしまうような様子だったとか。ふわふわの体を揺らしながら走っていく後ろ姿も可愛らしく、まるで遊びに誘っているかのよう。

可愛すぎるスリッパ泥棒にキュン♡

逃げていったマヨちゃんをよく見ると、口にはなんとスリッパが。どうやらトイレに来た本当の目的は、スリッパ遊びだったようです。お気に入りをゲットできたマヨちゃんは、ご機嫌な様子でリビングへ向かい、追いかけてくる投稿主さんとの「追いかけっこ」を楽しんでいたのだとか。

スリッパを回収されるも、マヨちゃんはめげません。なんとトイレに残っていたもう片方のスリッパを再びくわえ、「まだ遊ぼう！」と言わんばかりにアピール。いたずらっ子全開の行動と、終始楽しそうな表情がたまらなく愛らしいワンシーンなのでした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「なんて可愛い泥棒なんだ」「ちっこい体で爆走してるのたまらない」「こっちも笑顔になってしまった」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「ポメラニアンのマヨちゃんねる」には、マヨちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ポメラニアンのマヨちゃんねる」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。