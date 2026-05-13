意外と知らない資生堂407億円赤字の裏側。大手3社の比較で見えた「稼ぐ力が一致していない」化粧品業界の真実
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YouTubeチャンネル「数字で語る、会社のホンネ【決算解説】」が「【決算分析】 資生堂407億円赤字の裏側 他2社との決定的な違い」を公開した。化粧品大手である資生堂、コーセー、ポーラ・オルビスの決算報告書を基に、資生堂の巨額赤字の背景と、3社の戦略の決定的な違いを分析した。
動画の序盤では、3社の売上高と従業員数を比較し、資生堂が約9,699億円という圧倒的な規模を誇ることを提示する。しかし、平均年収や営業利益率を比較すると、規模の小さなポーラ・オルビスがトップに立ち、資生堂は営業赤字に沈んでいる。配信者はこの状況を「売上の大きさと稼ぐ力が一致していない」と指摘し、その謎を紐解いていく。解説の核心となるのは、資生堂が抱える約406億円という最終赤字の正体だ。これは本業の不振によるものではなく、過去に海外で買収した高級スキンケアブランドの将来性への期待値である「のれん」を下方修正したことによる「のれんの減損損失」が原因であると説明。事実、会計基準の違いによる一時的な損失を除いた本業の実力を示す「コア営業利益」は、約445億円の黒字を確保していることを明示した。
さらに動画は、利益率に表れる各社の戦略の違いを浮き彫りにする。ポーラ・オルビスは、約17,000人のビューティーディレクターと歩合制の委託販売契約を結ぶことで固定人件費を抑え、直販メインで在庫リスクも最小化している。コーセーは高級なデパコスから手頃なドラコスまで全方位を網羅する一方、資生堂は日用品ブランドを売却し、経営資源を高級品へ「一極集中」させている。総じて、実質無借金経営で堅実な路線を歩む他2社に対し、巨額の借金を抱えながらM&Aでグローバル展開を急ぐ資生堂の姿勢は「ハイリスクな戦略」であると分析。
単なる赤字ニュースの表面では分からない、世界市場で生き残るための化粧品業界の熾烈な生存競争と、各社が選択した経営スタイルの違いが深く理解できる内容となっている。
動画の序盤では、3社の売上高と従業員数を比較し、資生堂が約9,699億円という圧倒的な規模を誇ることを提示する。しかし、平均年収や営業利益率を比較すると、規模の小さなポーラ・オルビスがトップに立ち、資生堂は営業赤字に沈んでいる。配信者はこの状況を「売上の大きさと稼ぐ力が一致していない」と指摘し、その謎を紐解いていく。解説の核心となるのは、資生堂が抱える約406億円という最終赤字の正体だ。これは本業の不振によるものではなく、過去に海外で買収した高級スキンケアブランドの将来性への期待値である「のれん」を下方修正したことによる「のれんの減損損失」が原因であると説明。事実、会計基準の違いによる一時的な損失を除いた本業の実力を示す「コア営業利益」は、約445億円の黒字を確保していることを明示した。
さらに動画は、利益率に表れる各社の戦略の違いを浮き彫りにする。ポーラ・オルビスは、約17,000人のビューティーディレクターと歩合制の委託販売契約を結ぶことで固定人件費を抑え、直販メインで在庫リスクも最小化している。コーセーは高級なデパコスから手頃なドラコスまで全方位を網羅する一方、資生堂は日用品ブランドを売却し、経営資源を高級品へ「一極集中」させている。総じて、実質無借金経営で堅実な路線を歩む他2社に対し、巨額の借金を抱えながらM&Aでグローバル展開を急ぐ資生堂の姿勢は「ハイリスクな戦略」であると分析。
単なる赤字ニュースの表面では分からない、世界市場で生き残るための化粧品業界の熾烈な生存競争と、各社が選択した経営スタイルの違いが深く理解できる内容となっている。
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