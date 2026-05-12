連覇を目指すアルゼンチン代表、W杯予備登録メンバーを発表！…メッシら選出もディバラは選外に
アルゼンチンサッカー協会（AFA）は11日、同国代表のFIFAワールドカップ2026予備登録メンバーを発表した。
FIFAワールドカップ2026南米予選を12勝2分4敗の首位で突破し、14大会連続19回目の本大会出場を決めたアルゼンチン代表。開幕まで約1カ月となった本大会ではアルジェリア代表、オーストリア代表、ヨルダン代表と同じグループJに入り、史上3カ国目の連覇を目指す。
本大会メンバー26名の発表に先立ち、AFAは国際サッカー連盟（FIFA）に提出した予備登録メンバー55名を公開。6大会連続の出場が期待されている38歳のリオネル・メッシ（インテル／マイアミ）が名を連ねたほか、リオネル・スカローニ監督はエミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ／イングランド）やアレクシス・マック・アリスター（リヴァプール／イングランド）、フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリード／スペイン）らを順当に選出した。
一方、国際Aマッチ通算40キャップを誇るパウロ・ディバラ（ローマ／イタリア）はメンバー外となっている。今回発表されたメンバー55名の顔ぶれは以下の通り。
▼GK
エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ／イングランド）
ヘロニモ・ルジ（マルセイユ／フランス）
フアン・ムッソ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
ワルテル・ベニテス（クリスタル・パレス／イングランド）
ファクンド・カンベセス（ラシン・クラブ）
サンティアゴ・ベルトラン（リーベル・プレート）
▼DF
アグスティン・ギアイ（パルメイラス／ブラジル）
ゴンサロ・モンティエル（リーベル・プレート）
ナウエル・モリーナ（アトレティコ・マドドリード／スペイン）
ニコラス・カパルド（ハンブルガーSV／ドイツ）
ケヴィン・マック・アリスター（ユニオン・サン・ジロワーズ／ベルギー）
ルーカス・マルティネス・クアルタ（リーベル・プレート）
マルコス・セネシ（ボーンマス）
リサンドロ・マルティネス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ニコラス・オタメンディ（ベンフィカ／ポルトガル）
ヘルマン・ペッセージャ（リーベル・プレート）
レオナルド・バレルディ（マルセイユ／フランス）
クリスティアン・ロメロ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
ラウタロ・ディ・ロロ（ボカ・ジュニオルス）
ザイド・ロメロ（ヘタフェ／スペイン）
ファクンド・メディーナ（マルセイユ／フランス）
マルコス・アクーニャ（リーベル・プレート）
ニコラス・タグリアフィコ（リヨン／フランス）
ガブリエル・ロハス（ラシン・クラブ）
▼MF
マクシモ・ペローネ（コモ／イタリア）
レアンドロ・パレデス（ボカ・ジュニオルス）
ギド・ロドリゲス（バレンシア／スペイン）
アニバル・モレノ（リーベル・プレート）
ミルトン・デルガド（ボカ・ジュニオルス）
アラン・バレラ（ポルト／ポルトガル）
エセキエル・フェルナンデス（レヴァークーゼン／ドイツ）
ロドリゴ・デ・パウル（インテル・マイアミ／アメリカ）
エセキエル・パラシオス（レヴァークーゼン／ドイツ）
エンソ・フェルナンデス（チェルシー／イングランド）
アレクシス・マック・アリスター（リヴァプール／イングランド）
ジオバニ・ロ・チェルソ（ベティス／スペイン）
ニコラス・ドミンゲス（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
エミリアーノ・ブエンディア（アストン・ヴィラ／イングランド）
バレンティン・バルコ（ストラスブール／フランス）
▼FW
リオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アメリカ）
ニコラス・パス（コモ／イタリア）
フランコ・マスタントゥオーノ（レアル・マドリード／スペイン）
ティアゴ・アルマダ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
トマス・アランダ（ボカ・ジュニオルス）
ニコ・ゴンサレス（アトレティコ・マドリード／スペイン）
アレハンドロ・ガルナチョ（チェルシー／イングランド）
ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
マティアス・スーレ（ローマ／イタリア）
クラウディオ・エチェベリ（ジローナ／スペイン）
ジャンルカ・プレスティアーニ（ベンフィカ／ポルトガル）
サンティアゴ・カストロ（ボローニャ／イタリア）
ラウタロ・マルティネス（インテル／イタリア）
ホセ・マヌエル・ロペス（パルメイラス／ブラジル）
フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリード／スペイン）
マテオ・ペレグリーノ（パルマ・カルチョ／イタリア）
FIFAワールドカップ2026南米予選を12勝2分4敗の首位で突破し、14大会連続19回目の本大会出場を決めたアルゼンチン代表。開幕まで約1カ月となった本大会ではアルジェリア代表、オーストリア代表、ヨルダン代表と同じグループJに入り、史上3カ国目の連覇を目指す。
一方、国際Aマッチ通算40キャップを誇るパウロ・ディバラ（ローマ／イタリア）はメンバー外となっている。今回発表されたメンバー55名の顔ぶれは以下の通り。
▼GK
エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ／イングランド）
ヘロニモ・ルジ（マルセイユ／フランス）
フアン・ムッソ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
ワルテル・ベニテス（クリスタル・パレス／イングランド）
ファクンド・カンベセス（ラシン・クラブ）
サンティアゴ・ベルトラン（リーベル・プレート）
▼DF
アグスティン・ギアイ（パルメイラス／ブラジル）
ゴンサロ・モンティエル（リーベル・プレート）
ナウエル・モリーナ（アトレティコ・マドドリード／スペイン）
ニコラス・カパルド（ハンブルガーSV／ドイツ）
ケヴィン・マック・アリスター（ユニオン・サン・ジロワーズ／ベルギー）
ルーカス・マルティネス・クアルタ（リーベル・プレート）
マルコス・セネシ（ボーンマス）
リサンドロ・マルティネス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ニコラス・オタメンディ（ベンフィカ／ポルトガル）
ヘルマン・ペッセージャ（リーベル・プレート）
レオナルド・バレルディ（マルセイユ／フランス）
クリスティアン・ロメロ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
ラウタロ・ディ・ロロ（ボカ・ジュニオルス）
ザイド・ロメロ（ヘタフェ／スペイン）
ファクンド・メディーナ（マルセイユ／フランス）
マルコス・アクーニャ（リーベル・プレート）
ニコラス・タグリアフィコ（リヨン／フランス）
ガブリエル・ロハス（ラシン・クラブ）
▼MF
マクシモ・ペローネ（コモ／イタリア）
レアンドロ・パレデス（ボカ・ジュニオルス）
ギド・ロドリゲス（バレンシア／スペイン）
アニバル・モレノ（リーベル・プレート）
ミルトン・デルガド（ボカ・ジュニオルス）
アラン・バレラ（ポルト／ポルトガル）
エセキエル・フェルナンデス（レヴァークーゼン／ドイツ）
ロドリゴ・デ・パウル（インテル・マイアミ／アメリカ）
エセキエル・パラシオス（レヴァークーゼン／ドイツ）
エンソ・フェルナンデス（チェルシー／イングランド）
アレクシス・マック・アリスター（リヴァプール／イングランド）
ジオバニ・ロ・チェルソ（ベティス／スペイン）
ニコラス・ドミンゲス（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
エミリアーノ・ブエンディア（アストン・ヴィラ／イングランド）
バレンティン・バルコ（ストラスブール／フランス）
▼FW
リオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アメリカ）
ニコラス・パス（コモ／イタリア）
フランコ・マスタントゥオーノ（レアル・マドリード／スペイン）
ティアゴ・アルマダ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
トマス・アランダ（ボカ・ジュニオルス）
ニコ・ゴンサレス（アトレティコ・マドリード／スペイン）
アレハンドロ・ガルナチョ（チェルシー／イングランド）
ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
マティアス・スーレ（ローマ／イタリア）
クラウディオ・エチェベリ（ジローナ／スペイン）
ジャンルカ・プレスティアーニ（ベンフィカ／ポルトガル）
サンティアゴ・カストロ（ボローニャ／イタリア）
ラウタロ・マルティネス（インテル／イタリア）
ホセ・マヌエル・ロペス（パルメイラス／ブラジル）
フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリード／スペイン）
マテオ・ペレグリーノ（パルマ・カルチョ／イタリア）