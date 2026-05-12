扶桑化学工業<4368.T>がカイ気配を切り上げている。同社は１１日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。計画に対して上振れして着地した前期の水準と比較して今期は売上高、利益ともに２ケタ増で、最終利益は前期比１６．０％増の１６６億円と過去最高益の更新を計画する。業績の牽引役は半導体市場の成長となっており、更に実質増配の見通しと中期経営計画も公表。これらを好感した買いが集まっている。



中期経営計画ではライフサイエンス事業や電子材料事業の両事業で成長と収益向上を図る姿勢を示しており、売上高を３１年３月期に１２００億円（２６年３月期７６９億２６００万円）、営業利益を３６０億円（同１８８億５０００万円）に伸ばす目標を掲げている。今期の年間配当予想は２８円（前期は株式分割前の水準で約２７円３３銭）とした。前期は主力製品である超高純度コロイダルシリカが旺盛な半導体関連での需要を追い風に販売数量が増加した。



出所：MINKABU PRESS