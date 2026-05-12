見上愛さんと上坂樹里さん主演の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第7週「届かぬ声」の第33回が５月13日に放送予定です。

【写真】シマケンが作っているのは…

連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』は、明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマ。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがて“最強のバディ”になっていく物語。

りんの父・信右衛門を北村一輝さん、りんの母・美津を水野美紀さん、りんの妹・安を早坂美海さん。直美を見守ってきた牧師・吉江善作を原田泰造さん。“鹿鳴館の華”と呼ばれた貴婦人、大山捨松を多部未華子さんが演じます。

＊以下５月13日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

園部（野添義弘さん）の再手術は成功したものの、りん（見上愛さん）は担当を外されてしまう。

自分の看護には何が足りなかったのかと悩んでいると、直美（上坂樹里さん）から、園部の退院を知らされて。

一方、シマケン（佐野晶哉さん）は友人の槇村（林裕太さん）に編集部へ原稿の持ち込みを薦められるが…

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脚本は吉澤智子さん。主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの『風と町』。占い師の真風（まじ）役の研ナオコさんが、語りも務めます。原案は田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社刊）。