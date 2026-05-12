「大相撲夏場所・２日目」（１１日、両国国技館）

大関霧島は義ノ富士を見応えある攻防の末に突き落とし、初日から２連勝。初日の取組で右太もも裏を痛めた横綱豊昇龍がこの日から休場し、横綱大の里、大関安青錦と２横綱３大関のうち３人が不在の異常事態。琴桜が２連敗に沈む中で、１２場所ぶりに復帰した大関が番付通りの存在感を発揮し、場所をけん引する。

結びを締めた霧島は分厚い懸賞の束を手に、歓声の中さっそうと花道を引き揚げた。豊昇龍の取組の懸賞が懸け替えられ、３７本から４９本に増えていた。「相手を見ながら取った。思い切り当たれたと思う。稽古のおかげ」と胸を張った。

頭から当たり一歩出た。右まわしを狙う義ノ富士の突き手を手繰って防ぎ、再び右を伸ばされたがとったりで攻め、突っ込む相手を左にいなして突き落とした。足を飛ばされても慌てず「頭に入っていないが、いい流れだった」とうなずいた。

１２場所ぶりに復帰した大関。連敗の琴桜を横目に、番付の重みを示している。横綱不在も「全く意識していない。自分の一番に集中していけばいい」とキッパリ。前回の新大関場所、２３年名古屋場所はケガのため途中出場で負け越したが「前のことは考えない。今は今ですから」と特別な意識はない。

八角理事長（元横綱北勝海）は「今場所優勝できたら、霧島は相当自信がつくと思う。優勝できたら来場所すぐ上が見えてくる。稽古できているから慌てない」と横綱昇進にも触れてたたえた。

春巡業に帯同し、上位陣の稽古量が少ないことを嘆く鳴戸親方（元大関琴欧洲）も「霧島はちゃんとやっていた」と証言。先代師匠の陸奥親方（元大関霧島）から続く豊富な稽古が生きている。

２１年春場所以来の２横綱３大関は看板倒れに終わったが、霧島は看板力士の務めを全う。「一番一番やっていく」と気を引き締めた。