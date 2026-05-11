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「山盛りなのに安すぎ…」万博で大行列の人気店、実店舗はまさかの“穴場”だった！

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、フィリピンパビリオンで話題となった人気店「KASTURI（カストゥリ）」を紹介。

イベントでは長蛇の列ができる同店だが、実店舗は予約も取りやすく、ゆっくり食事が楽しめる“穴場”だという。

名物の「レチョン」は2段重ねで提供される驚きのボリューム。
「食べても食べても減らない」と語るほどの満足感で、思わずシェアしたくなる一品だ。

さらに、全メニューに山盛りサラダが付いて約1500円というコスパの良さも魅力。
サクサク食感のフィリピン春巻き「ルンピアン」も絶品で、どれを頼んでも外れなしのラインナップとなっている。

事前予約をすると、万博でも人気だった動物モチーフのアイスが無料でもらえる特典も。
アクセスはやや不便ながら、“万博の味を並ばずに楽しめる”注目スポットだ

YouTubeの動画内容

00:00

万博で大行列だった「カストゥリ」実店舗へ
02:57

ココナッツミルクが甘くて美味しい「チキンアドボ」
03:40

2段積みでボリューム満点！豚バラ肉のからあげ「レチョン」
05:18

海老と豚肉の旨味が詰まったフィリピン風春巻き「ルンピアン」
06:06

予約特典で貰える万博の可愛い無料アイスクリーム

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