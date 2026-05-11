【アフター万博】大行列のフィリピン料理「カストゥリ」実店舗は神コスパ！山盛り「レチョン」は必食
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「山盛りなのに安すぎ…」万博で大行列の人気店、実店舗はまさかの“穴場”だった！
YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、フィリピンパビリオンで話題となった人気店「KASTURI（カストゥリ）」を紹介。
イベントでは長蛇の列ができる同店だが、実店舗は予約も取りやすく、ゆっくり食事が楽しめる“穴場”だという。
名物の「レチョン」は2段重ねで提供される驚きのボリューム。
「食べても食べても減らない」と語るほどの満足感で、思わずシェアしたくなる一品だ。
さらに、全メニューに山盛りサラダが付いて約1500円というコスパの良さも魅力。
サクサク食感のフィリピン春巻き「ルンピアン」も絶品で、どれを頼んでも外れなしのラインナップとなっている。
事前予約をすると、万博でも人気だった動物モチーフのアイスが無料でもらえる特典も。
アクセスはやや不便ながら、“万博の味を並ばずに楽しめる”注目スポットだ
YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、フィリピンパビリオンで話題となった人気店「KASTURI（カストゥリ）」を紹介。
イベントでは長蛇の列ができる同店だが、実店舗は予約も取りやすく、ゆっくり食事が楽しめる“穴場”だという。
名物の「レチョン」は2段重ねで提供される驚きのボリューム。
「食べても食べても減らない」と語るほどの満足感で、思わずシェアしたくなる一品だ。
さらに、全メニューに山盛りサラダが付いて約1500円というコスパの良さも魅力。
サクサク食感のフィリピン春巻き「ルンピアン」も絶品で、どれを頼んでも外れなしのラインナップとなっている。
事前予約をすると、万博でも人気だった動物モチーフのアイスが無料でもらえる特典も。
アクセスはやや不便ながら、“万博の味を並ばずに楽しめる”注目スポットだ
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