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「山盛りなのに安すぎ…」万博で大行列の人気店、実店舗はまさかの“穴場”だった！



YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、フィリピンパビリオンで話題となった人気店「KASTURI（カストゥリ）」を紹介。



イベントでは長蛇の列ができる同店だが、実店舗は予約も取りやすく、ゆっくり食事が楽しめる“穴場”だという。



名物の「レチョン」は2段重ねで提供される驚きのボリューム。

「食べても食べても減らない」と語るほどの満足感で、思わずシェアしたくなる一品だ。



さらに、全メニューに山盛りサラダが付いて約1500円というコスパの良さも魅力。

サクサク食感のフィリピン春巻き「ルンピアン」も絶品で、どれを頼んでも外れなしのラインナップとなっている。



事前予約をすると、万博でも人気だった動物モチーフのアイスが無料でもらえる特典も。

アクセスはやや不便ながら、“万博の味を並ばずに楽しめる”注目スポットだ