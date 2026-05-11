プロボクシングのＷＢＯ世界女子スーパーフライ級王者・晝田（ひるた）瑞希（３０）＝三迫＝が、２３日（日本時間２４日）にエジプト・ギザのピラミッド前特設会場で、同級１０位のマイ・ソリマン（２８）＝オーストラリア＝と７度目の防衛戦に臨むことが１１日、所属ジムから正式発表された。

試合に向けて米ロサンゼルスで最終調整中の晝田は、所属ジムを通じ「大きな舞台でも、やるべきことを一生懸命やるだけなので、しっかり準備して挑みます。必ずＫＯ勝ちして、ベルトを持って日本に帰ります！」とコメントした。

晝田は昨年１月、５月、８月、１１月とすべて米カリフォルニア州で防衛戦に臨み、判定勝ち。５月の防衛戦ではボクシング界で最も権威がある専門誌「ザ・リング」の認定チャンピオンベルトを日本女子で初めて獲得。今年１月には、「ザ・リング」の２０２５年女子最優秀選手賞を日本選手として初めて受賞した。

対するソリマンはエジプト生まれのオーストラリア人。２０２２年７月にプロデビュー。同年９月のデビュー２戦目で６回判定負けしているが、以降は９連勝している。

「Ｇｌｏｒｙ ｉｎ Ｇｉｚａ（ギザの栄光）」と銘打たれた同興行では、ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦ世界ヘビー級統一王者オレクサンドル・ウシク（３９）＝ウクライナ＝も出場。キックボクサーのリコ・バーホーベン（３７）＝オランダ＝と対戦する。

戦績は晝田が１０戦全勝（２ＫＯ）、ソリマンが１０勝（６ＫＯ）１敗。