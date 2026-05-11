窓口業務は午前中のみ 午後はすべての局員が配達 郵便局ネットワークを維持に向け下関市で試験運用
中国地方で初めての取り組みです。
下関市の郵便局で、窓口業務は午前中のみで、午後はすべての局員が、配達業務を行う試験的な運用が、11日から始まりました。
窓口業務を午前だけ行うという試験的な運用が11日から始まったのは、下関市豊北町の粟野郵便局です。
週明けで、多くの利用客が訪れていました。
粟野郵便局では、窓口業務を午後0時で終了し、午後からは郵便局長を含む4人の局員が、配達業務を行います。
今回の取り組みはそうした課題の解決策の1つとして試験的に実施されるもので粟野郵便局では、現状では窓口業務2人、配達業務2人の体制ですが、10月からは、3人体制とする予定です。
利用客
「いいことと思う。この田舎に、銀行もなくなって、郵便局もなくなったら困るから」
「不便になると思います」
「慣れていかないといけないんでしょうか、この状況に」
粟野郵便局 吉岡智あきら局長
「局長も含め、社員二人で、配達業務を行っていきます」
「局長として、先頭に立って社員とともに頑張っていきたい」
この試験的運用は、中国地方では初めてということです。