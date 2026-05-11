【トミカ】人気のトミカガレージがスマートに進化！ 最新アイテムが7月登場
タカラトミーより、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」の大人向けプレイセットシリーズ「tomica＋（トミカプラス）」の新商品として、「tomica GARAGE Smart STONE GRAY Standard Edition（トミカガレージ スマート ストーン グレー スタンダード エディション）」が、2026年7月中旬から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売される。また、2026年5月13日（水）から開催の「第64回 静岡ホビーショー」tomicaコーナーで初お披露目される。
＞＞＞tomica GARAGE Smart STONE GRAY Standard Editionをチェック！（写真6点）
「トミカ」は1970年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売され、2025年に55周年を迎えた。外国製のミニカーが全盛だった当時、「日本の子どもたちに、もっと身近な国産車のミニカーで遊んでもらいたい」という熱い想いのもと誕生、今では3世代にわたって愛されています。現在までに、タカラトミーグループから発売した「トミカ」シリーズは、国内外累計
1万種以上、累計販売台数は10億台（2024年12月時点）を超えている。
「トミカ」のコレクションをスタイリッシュに飾るガレージ「tomica GARAGE」は、2025年2月の発売以来、国内外の大人の「トミカ」ファンから大変ご好評を得て、人気商品となっている。
新登場する「tomica GARAGE Smart STONE GRAY Standard Edition」は、「トミカ」が長年培ってきた知見を活かし、これまでの「本物のガレージのようなシャッター開閉と室内照明」に加え、「リモコン操作」「6色切り替えのLED照明」「質感にこだわった内装デザイン」「ガレージを並べて楽しむニーズに対応した複数台一斉操作」などの機能を拡張した進化モデルだ。
大人のアソビ心を刺激するリアリティをさらに追求し、スマートな操作性とダイナミックなコレクション演出を実現している。
リモコン機能を搭載し、本体に触れずにスマートに電動シャッターを開閉できる。コントローラーは車のスマートキーをイメージし、「トミカ」のロゴをあしらった小さく持ちやすいデザイン。クリック音がしない静音設計もこだわりのポイントだ。
またシャッターが上がると、LED照明がふんわりと点灯する。照明はコントローラーの中央のボタンを押すと切り替えが可能。カラーは従来の白色と見え方・印象が異なる合計6色（ホワイト、オレンジ、パープル、ブルー、エメラルドグリーン、イエロー）の切り替えが可能で、シーンやトミカの車種に合わせた演出が可能だ。
内装デザイン紙は2セット付属。立体感と光沢感を持たせた仕様で照明演出をより引き立ててくれるアイテムだ。
複数のガレージを並べて楽しむニーズに応え、コントローラー1台で複数台のガレージのシャッターを同時に開閉・点灯させる一斉操作を実現している。
そして本アイテムが、 5月13日（水）から開催の「第64回 静岡ホビーショー」で初お披露目される。
「静岡ホビーショー」はプラモデルや鉄道模型、RCモデル等日本が世界に誇る模型ブランドが一堂に会し今年のトレンドとなる新製品を発表・展示を行う日本最大級の模型の展示会。そこで「tomica GARAGE Smart STONE GRAY Standard
Edition」が初お披露目されるので、気になる方は会場でご確認を。
（C） ＴＯＭＹ
「トミカ」は1970年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売され、2025年に55周年を迎えた。外国製のミニカーが全盛だった当時、「日本の子どもたちに、もっと身近な国産車のミニカーで遊んでもらいたい」という熱い想いのもと誕生、今では3世代にわたって愛されています。現在までに、タカラトミーグループから発売した「トミカ」シリーズは、国内外累計
1万種以上、累計販売台数は10億台（2024年12月時点）を超えている。
「トミカ」のコレクションをスタイリッシュに飾るガレージ「tomica GARAGE」は、2025年2月の発売以来、国内外の大人の「トミカ」ファンから大変ご好評を得て、人気商品となっている。
新登場する「tomica GARAGE Smart STONE GRAY Standard Edition」は、「トミカ」が長年培ってきた知見を活かし、これまでの「本物のガレージのようなシャッター開閉と室内照明」に加え、「リモコン操作」「6色切り替えのLED照明」「質感にこだわった内装デザイン」「ガレージを並べて楽しむニーズに対応した複数台一斉操作」などの機能を拡張した進化モデルだ。
大人のアソビ心を刺激するリアリティをさらに追求し、スマートな操作性とダイナミックなコレクション演出を実現している。
リモコン機能を搭載し、本体に触れずにスマートに電動シャッターを開閉できる。コントローラーは車のスマートキーをイメージし、「トミカ」のロゴをあしらった小さく持ちやすいデザイン。クリック音がしない静音設計もこだわりのポイントだ。
またシャッターが上がると、LED照明がふんわりと点灯する。照明はコントローラーの中央のボタンを押すと切り替えが可能。カラーは従来の白色と見え方・印象が異なる合計6色（ホワイト、オレンジ、パープル、ブルー、エメラルドグリーン、イエロー）の切り替えが可能で、シーンやトミカの車種に合わせた演出が可能だ。
内装デザイン紙は2セット付属。立体感と光沢感を持たせた仕様で照明演出をより引き立ててくれるアイテムだ。
複数のガレージを並べて楽しむニーズに応え、コントローラー1台で複数台のガレージのシャッターを同時に開閉・点灯させる一斉操作を実現している。
そして本アイテムが、 5月13日（水）から開催の「第64回 静岡ホビーショー」で初お披露目される。
「静岡ホビーショー」はプラモデルや鉄道模型、RCモデル等日本が世界に誇る模型ブランドが一堂に会し今年のトレンドとなる新製品を発表・展示を行う日本最大級の模型の展示会。そこで「tomica GARAGE Smart STONE GRAY Standard
Edition」が初お披露目されるので、気になる方は会場でご確認を。
（C） ＴＯＭＹ
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