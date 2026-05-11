映画ランキング：『プラダを着た悪魔2』2週目で1位獲得、新作は『劇場版 魔法科高校の劣等生〜』など5作品
最新の全国映画動員ランキング（5月8日〜10日の3日間集計、興行通信社調べ）は、前週2位で初登場した『プラダを着た悪魔2』が、週末3日間で動員34万5000人、興収5億5000万円をあげ、1位を獲得した。累計成績は動員173万人、興収26億円を突破している。
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
2位には、2週連続1位だった『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が続き、週末3日間で動員34万1000人、興収4億9000万円を記録。累計成績は動員431万人、興収59億円を超えている。
3位は前週と同じく『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が入り、週末3日間で動員28万8000人、興収4億4800万円をあげた。累計成績は動員774万人、興収114億円となっている。
4位もその順位をキープした『SAKAMOTO DAYS』が続き、週末3日間で動員17万2000人、興収2億5600万円を記録。累計成績は動員134万人、興収18億円を突破した。
5位から9位までは新作が並び、佐島勤の同名ライトノベルを原作とし、シリーズの中でも人気のエピソードを映画化した『劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編』が5位に初登場。監督はTVアニメ第3期に続きジミー・ストーンが務め、声の出演は中村悠一、早見沙織、斎藤千和、ほか。
6位には、探偵小説好きの羊たちが“飼い主殺人事件”の謎に挑むミステリー『ひつじ探偵団』がランクイン。事件の被害者となる羊飼いのジョージをヒュー・ジャックマンが演じ、監督は「ミニオンズ」シリーズのカイル・バルダ。
7位には、ジェシー・アイゼンバーグ主演のクライム・エンターテインメント第3弾『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』が初登場。監督はルーベン・フライシャー、共演はウディ・ハレルソン、デイヴ・フランコ、アイラ・フィッシャー、ほか。
8位には、女子高校生が“スクールアイドル”として夢を追いかける姿を描いたアニメシリーズの5作目『映画 ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』がランクイン。監督は黒崎豪（※崎＝たつさき）、声の出演は楡井希実、野中ここな、花宮初奈、ほか。
そして9位には、湊かなえがデビュー10周年に発表したミステリー小説を、瀬々敬久監督が映画化した『未来』が入った。出演は黒島結菜、山崎七海（※崎＝たつさき）、坂東龍汰、ほか。
■全国映画動員ランキングトップ10（5月8日〜10日）
1（2↑）プラダを着た悪魔２（公開週2）
2（1↓）ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー（3）
3（3→）名探偵コナン ハイウェイの堕天使（5）
4（4→）SAKAMOTO DAYS（2）
5（NEW）劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編（1）
6（NEW）ひつじ探偵団（1）
7（NEW）グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション（1）
8（NEW）映画 ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party（1）
9（NEW）未来（1）
10（7↓）人はなぜラブレターを書くのか（4）
※11（5↓）アギト−超能力戦争−（2）
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2位には、2週連続1位だった『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が続き、週末3日間で動員34万1000人、興収4億9000万円を記録。累計成績は動員431万人、興収59億円を超えている。
4位もその順位をキープした『SAKAMOTO DAYS』が続き、週末3日間で動員17万2000人、興収2億5600万円を記録。累計成績は動員134万人、興収18億円を突破した。
5位から9位までは新作が並び、佐島勤の同名ライトノベルを原作とし、シリーズの中でも人気のエピソードを映画化した『劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編』が5位に初登場。監督はTVアニメ第3期に続きジミー・ストーンが務め、声の出演は中村悠一、早見沙織、斎藤千和、ほか。
6位には、探偵小説好きの羊たちが“飼い主殺人事件”の謎に挑むミステリー『ひつじ探偵団』がランクイン。事件の被害者となる羊飼いのジョージをヒュー・ジャックマンが演じ、監督は「ミニオンズ」シリーズのカイル・バルダ。
7位には、ジェシー・アイゼンバーグ主演のクライム・エンターテインメント第3弾『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』が初登場。監督はルーベン・フライシャー、共演はウディ・ハレルソン、デイヴ・フランコ、アイラ・フィッシャー、ほか。
8位には、女子高校生が“スクールアイドル”として夢を追いかける姿を描いたアニメシリーズの5作目『映画 ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』がランクイン。監督は黒崎豪（※崎＝たつさき）、声の出演は楡井希実、野中ここな、花宮初奈、ほか。
そして9位には、湊かなえがデビュー10周年に発表したミステリー小説を、瀬々敬久監督が映画化した『未来』が入った。出演は黒島結菜、山崎七海（※崎＝たつさき）、坂東龍汰、ほか。
■全国映画動員ランキングトップ10（5月8日〜10日）
1（2↑）プラダを着た悪魔２（公開週2）
2（1↓）ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー（3）
3（3→）名探偵コナン ハイウェイの堕天使（5）
4（4→）SAKAMOTO DAYS（2）
5（NEW）劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編（1）
6（NEW）ひつじ探偵団（1）
7（NEW）グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション（1）
8（NEW）映画 ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party（1）
9（NEW）未来（1）
10（7↓）人はなぜラブレターを書くのか（4）
※11（5↓）アギト−超能力戦争−（2）