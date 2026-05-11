アクアワールド茨城県大洗水族館（茨城県東茨城郡大洗町）は、アニメ「おでかけ子ザメ」とのコラボレーションイベントを、2026年5月14日〜7月13日まで開催する。

オリジナル解説パネル付きの特別コラボレーション展示や、「子ザメちゃん」たちと館内各所を巡るスタンプラリーなど、生き物の生態を楽しみながら学べるコンテンツを用意する。

また、同作に登場するキャラクターたちの限定フォトスポットが用意されるほか、本イベント限定のオリジナルグッズやフードも楽しめる。

スタンプラリー「子ザメちゃんと水族館のおともだち」は、チケット窓口およびプログラム受付でスタンプラリーブックを購入することで楽しめる。スタンプを全て集めるとノベルティのシールがもらえる。

参加費は500円（以下全て税込）。



コラボレーション展示「子ザメちゃんとふしぎな生きものたち」は、3階 悠久の海ゾーン「おもしろ生物」水槽で実施。

このほか、館内のいたるところがフォトスポットとなっており、子ザメちゃんたちと一緒に写真を撮って楽しめる。



7月11日には「子ザメちゃんグリーティング」と題し、子ザメちゃんが来館。1組1カットの撮影が可能だ。整理券は3階 シャークダディズルームで配布される。



また、3階のリラックスカフェ「マーメイド」では、限定のコラボレーションメニューが登場。「子ザメちゃんのひんやりパンケーキ」（800円）、「子ザメちゃんのおいSEAナポリタン」（1280円）、「子ザメちゃんのぷるぷるSEAパインドリンク」（650円）、「子ザメちゃんのあおぞらパインドリンク」（650円）を提供する。



さらに、3階のスーベニアショップ「モラモラ」ではグッズを販売。

ラインアップは、「むにゅぐるみマスコット＜くらげ／カワウソ＞」（2800円）、「サガラ刺繍巾着ポーチ」（2310円）、「クリアファイル」（880円）、「リングノート」（1320円）、「エコバッグ」（2420円）、「ミニタオル」（全3種、各990円）。、「クリアボトル」（2200円）、「ステッカー＜3枚セットA/B＞」（各660円）、「アクリルキーホルダー」（全3種、各550円）、「アクリルブロック」（全6種、各660円）、「缶バッジ」（全6種ランダム、各440円）。



このほか、同作デザインの「コラボデザイン年間パスポート」を販売する。発行日から1年間有効で、価格は大人4600円、小中学生2200円、幼児（3歳以上）800円。