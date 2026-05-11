Travis Japan、インドア派の3人が童心に帰って無邪気に遊ぶ 『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』特別映像解禁
7人組グループ・Travis Japanのアメリカ旅に完全密着した、ディズニープラスのトラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』（全10話 毎週金曜 後4：00最新話更新）の特別映像が解禁された。
【動画】無邪気にアメリカを満喫するChaka＆Umi＆Shizu
同番組では、日々多忙を極めるTravis Japanが、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着。旅行プランニングの資格を持つ川島如恵留（Noel）の企画のもと、2チームに分かれて雄大な大自然やカルチャーを満喫する。そして旅の最後には、かつて全員で夢を追いかけた街・ロサンゼルスへと向かう――。
解禁された映像には、グループ内でもインドア派ともいわれるTeam Aの宮近海斗（Chaka）、中村海人（Umi）、吉澤閑也（Shizu）の3人が、旅のお供であるキャンピングカーに乗り込み、アメリカの大自然を堪能したり、現地の雑貨を見て回ったりする様子が映し出されている。「なによりも楽しく、モアブまでいっちゃっていいですか？」（Chaka）「賛成！」（一同）と、Travis Japanでおなじみの掛け声から始まるTeam Aのアメリカでの夏休み。大きなキャンピングカーに心を踊る3人は、Noelが計画した、乾いた風と土の匂いを感じる壮大な大自然を体感する旅へと出発する。
長年苦楽を共にしてきた3人は、キャンプのために買い出しへ繰り出すと、「留学した初日とか思い出すね」（Chaka）とロサンゼルスでの武者修行を始めたころの初々しい気持ちを思い出す。しかし、キャンピングカーでは、まさか予想もしなかった“事件が発生”。
さらには、バスケットコートや、プールで童心に帰って無邪気に遊ぶ3人の姿も。買ってきた食材を豪快に調理し、頬張るシーンに加え、メンバーのために土産を選ぶShizuや、マシュマロの焼き加減に物申す（!?）Umi、“アメリカを手にしました！”と、広大な大自然を堪能し、思わず駆け出していくChakaなど、このアメリカ旅でしか見られない表情が垣間見られる。
果たして、トラブルに巻き込まれながらも、旅をスタートしたTeam Aは、この夏休みでどんなことを感じ、どんな成長を見せてくれるのか。3人にとって“ターニングポイント”となる、このアメリカ旅に注目だ。
【動画】無邪気にアメリカを満喫するChaka＆Umi＆Shizu
同番組では、日々多忙を極めるTravis Japanが、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着。旅行プランニングの資格を持つ川島如恵留（Noel）の企画のもと、2チームに分かれて雄大な大自然やカルチャーを満喫する。そして旅の最後には、かつて全員で夢を追いかけた街・ロサンゼルスへと向かう――。
長年苦楽を共にしてきた3人は、キャンプのために買い出しへ繰り出すと、「留学した初日とか思い出すね」（Chaka）とロサンゼルスでの武者修行を始めたころの初々しい気持ちを思い出す。しかし、キャンピングカーでは、まさか予想もしなかった“事件が発生”。
さらには、バスケットコートや、プールで童心に帰って無邪気に遊ぶ3人の姿も。買ってきた食材を豪快に調理し、頬張るシーンに加え、メンバーのために土産を選ぶShizuや、マシュマロの焼き加減に物申す（!?）Umi、“アメリカを手にしました！”と、広大な大自然を堪能し、思わず駆け出していくChakaなど、このアメリカ旅でしか見られない表情が垣間見られる。
果たして、トラブルに巻き込まれながらも、旅をスタートしたTeam Aは、この夏休みでどんなことを感じ、どんな成長を見せてくれるのか。3人にとって“ターニングポイント”となる、このアメリカ旅に注目だ。