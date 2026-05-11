アイナ・ジ・エンド、新曲「ルミナス - Luminous」制作の舞台裏公開｜初のアジアツアーも開催中

アイナ・ジ・エンドが自身のYouTubeにて公開しているドキュメンタリーシリーズ「Story of AiNA THE END #5」にて、配信中の新曲「ルミナス - Luminous」の楽曲制作からMV撮影、初パフォーマンスまでの密着映像を公開した。

アイナ・ジ・エンド / Story of AiNA THE END #5 ルミナス - Luminous

本楽曲は、TVアニメ『ONE PIECE』のオープニング主題歌として書き下ろされた楽曲。映像内ではアイナ・ジ・エンド自身が、今までで一番楽曲制作が大変だったと語っている。

自分らしさと作品の世界観を両立させる葛藤や、アイナの旧友の清水舞手とのコレオ制作過程など、「仲間」というテーマを軸に、妥協を許さないアイナの姿が映し出されている。新曲「ルミナス - Luminous」とあわせてチェックしたい。

また、アイナ・ジ・エンドは現在、初のアジアツアー「AiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC -」を開催中。さらに、8月14日から16日に東京・大阪の2会場で開催される『SUMMER SONIC（サマーソニック）2026』にも出演が決定している。

【リリース情報】

2026年4月3日(金) Digital Single『ルミナス - Luminous』https://aina.lnk.to/Luminous

2026年3月25日(水) LIVE DVD/Blu-ray『AiNA THE END “nukariari”』https://aina.lnk.to/nukariari_0325